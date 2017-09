Rajoy defiende su actuación en Cataluña: "No me agrada, pero la ley se tiene que cumplir"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este miércoles en el Congreso que la respuesta que se está dando al desafío independentista en Cataluña "no puede ser otra que la tomada" y ha defendido estar actuando "con sensatez, moderación y proporcionalidad". Así lo ha dicho en la sesión de control y después de que la Guardia Civil practicara 12 detenciones y entrara en dos consellerías de la Generalitat.

Imágenes 1 Foto Encuesta ¿Crees que la respuesta del Estado al desafío independentista catalán está siendo adecuada? Sí, la Generalitat está vulnerando la ley y los poderes del Estado están actuando en consecuencia. No, este es un problema político que se debería solventar en ese nivel y no con operaciones policiales. No tengo opinión formada sobre este tema.

Sus palabras formaban parte de la respuesta al portavoz del PNV, Aitor Esteban, tras el tenso cara a cara que ha mantenido con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Esteban ha pedido al presidente, en un tono más comedido, que explicase su posición ante el "conflicto" catalán. Y le ha reprochado su estrategia con Cataluña, además de advertirle de que no puede "escudarse detrás de los jueces o los fiscales", porque este asunto no se arreglará "con amenazas" o con "la fuerza".

Rajoy ha pedido al portavoz del PNV que se ponga en su lugar y entienda que como presidente del Gobierno no se le puede pedir que incumpla la ley como hizo el jefe del Govern, Carles Puigdemont, quien solo le daba una opción cuando intentó el diálogo con él, "referéndum sí o referéndum sí".

"A nadie en su sano juicio le agrada esta situación a mí tampoco", ha asegurado el jefe del Ejecutivo, quien ha insistido en que de todos los interlocutores que ha tenido el único que le ha pedido que pasara "por encima de la ley" ha sido Puigdemont, y él no puede hacerlo. La ley, ha insistido Rajoy, "se tiene que cumplir" y a partir de ahí se puede hablar.

"Pero que nadie cuente conmigo para liquidar la unidad de España y la soberanía nacional; para eso no me dedico a la vida política", ha advertido. Las explicaciones de Rajoy no han convencido a Esteban, quien ha lamentado que lo que era un problema económico y competencial ha devenido, fruto de las "acciones e inacciones" del presidente del Gobierno, en un "auténtico conflicto social con un fondo nacional catalán clarísimo".

Ha criticado además la estrategia de Rajoy, que habla de que se cumpla la ley pero no da posibilidades de cambiarla y con una estrategia en la que se "amenaza" la libertad de expresión, se envía a la policía a los medios de comunicación y las imprentas o se bloquean las cuentas.

"Señor presidente, no puede escudarse detrás de los jueces o fiscales, este asunto no se va a arreglar con amenazas o la fuerza", ha criticado Esteban a Rajoy, a quien también ha insistido en que "había caminos" para acordar un referéndum y se podían haber consensuado condiciones para celebrarlo.