Rufián, a Rajoy: "Le exijo que saque sus sucias manos de las instituciones catalanas"

El diputado y portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha acusado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de detener "a cargos catalanes solo por sus ideas" y le ha exigido que tanto él como "sus lacayos" saquen "sus sucias manos de las instituciones catalanas".

"Exijo que deje de hacerlo con nocturnidad y alevosía", le ha espetado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Estas palabras se producen después de que la Guardia Civil entrara este miércoles en las sedes de las consellerías de Exteriores y Economía de la Generalitat y detuviera, entre otros, al número dos de Oriol Junqueras, Josep María Jové.

"Por cada uno de detenga hay cientos que están dispuestos también a hacerlo y respetar el mandato inequívocamente popular que tenemos detrás", ha advertido Rufián al presidente. Tras el rifirrafe entre ambos, los parlamentarios de ERC han abandonado el Hemiciclo en protesta por la operación de la Benemérita.

En su respuesta, Rajoy ha dicho que "cualquier demócrata, no sé si usted lo es ni voy a entrar en el análisis -ha precisado-, tiene la obligación de (respetar) lo que diga uno de los tres poderes del Estado". Ha insistido en que se trata de una operación judicial que se hace para garantizar que se cumple la ley y ha recalcado que todos los encargados de que así sea van a actuar en consecuencia.



Frente a las palabras de Rufián, le ha pedido que cesen las amenazas "de sus socios de la CUP y de otros" contra alcaldes, concejales, policías locales y personas que no piensan como ellos porque son "atentados contra los derechos individuales de las personas".

Tras abandonar el pleno, la diputada de ERC Ester Capella ha denunciado que las detenciones "quiebran el estado de derecho" y vulneran derechos fundamentales y que Jové lo único que ha hecho es "cumplir el mandato" del Parlamento de Cataluña.

"Esto ya no va de independentistas sino que se está quebrando el estado de derecho, y utilizando torticeramente el derecho, y utilizando el fiscal general del Estado como brazo armado y convirtiendo a las instituciones del Estado en títeres de un Gobierno corrupto", ha proclamado. Ha pedido al Gobierno central que "reconsidere" su posición y respete la voluntad de los catalanes.

Rajoy: "El Estado tiene que reaccionar"

Tras contestar a las preguntas que tenía asignadas, el presidente del Gobierno ha asegurado también en los pasillos del Congreso que ante el alcance del desafío soberanista catalán, "saltándose la ley" y actuando contra la Constitución y el Estatuto, "lógicamente el Estado tiene que reaccionar".



"No hay ningún Estado democrático en el mundo que acepte lo que están planteando estas personas; estaban avisados, sabían que el referéndum no se podía celebrar porque es liquidar la soberanía nacional y el derecho que tienen todos los españoles a decidir lo que quieren que sea su país", ha subrayado.



El jefe del Ejecutivo ha pedido "una rectificación" al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al que también ha instado a que "cumpla la ley" y dé "marcha atrás" a un reto independentista que ha calificado de "disparate que no conduce a parte alguna".

Iglesias: "Es una vergüenza"

Por su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido de que con las detenciones que se han producido España va a tener "presos políticos", algo que ha calificado de "vergüenza" a la vez que ha defendido la asamblea promovida por su partido para promover el "diálogo y la sensatez".

"No se pueden suspender derechos civiles", ha recalcado en los pasillos del Congreso. Cuando hay problemas o crisis en una democracia, la democracia "hay que ensancharla no hay que estrecharla y ensancharla significa dar la palabra a los ciudadanos", ha añadido.

Es muy grave, ha insistido, que en España haya presos políticos mientras "un partido corrupto está parasitando las instituciones" después de que este país haya visto cómo "roban a los ciudadanos" con impunidad, hayan perdonado 40.000 millones de euros a los bancos o hayan utilizado el Ministerio del Interior para neutralizar a rivales políticos.

"Me parece una vergüenza que en este país pueda haber presos políticos en lugar de afrontar con dialogo y sensatez un problema político", ha subrayado Iglesias.