Ley del Referéndum de Cataluña | Directo: La Mesa del Parlament admite a trámite la ley del referéndum

Ahora es el turno del PSC que ha recurrido la ley del referéndum al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) y ha pedido a la Mesa del Parlament que reconsidere la admisión a trámite de la iniciativa que debe dar cobertura legal a la consulta convocada para el 1 de octubre. El PSC tenía redactado desde hacía días la petición para que el CGE dictamine sobre la legalidad de la ley del referéndum, los socialistas reivindican su derecho a poder pedir dictamen al CGE en cualquier iniciativa --así lo recoge la propia ley del órgano consultivo--, y defienden que este proceso debería paralizar la votación que JxSí y la CUP han solicitado hacer este mismo miércoles en el pleno del Parlament. Lo ha explicado el diputado del PSC Ferran Pedret

"Els drets dels ciutadans no poden ser trepitjats perque vostès vulguin assolir els seus objectius per sobre de tot i tothom". @FerranPedret pic.twitter.com/SKVcySdjE0 — Socialistes (PSC) (@socialistes_cat) 6 de septiembre de 2017

También el diputado del PPC, Alejandro Fernández, ha protestado por la interpretación del reglamento del Parlament realizada por Carme Forcadell. Considera que no se "puede votar la alteración del orden del día hasta que la Mesa no estudie la petición de reconsideración de la admisión a trámite de la ley".

Los grupos de la oposición critican la gestión de Carme Forcadell como presidenta del Parlament y su interpretación del reglamento del Cámara. El diputado de Cs, Carlos Carrizosa, ha lamentado "que me tenga que referir a usted de nuevo sin saber si es la presidenta del Parlament" o de las entidades independentistas.

🎙@carrizosacarlos “Presidenta, está vulnerando los derechos de los parlamentarios y los derechos de los ciudadanos a los que representamos” pic.twitter.com/pjT7qI4DD3 — Ciutadans (@CiutadansCs) 6 de septiembre de 2017

La diputada de la CUP, Anna Gabriel es ahora quien solicita la alteración del orden del día para introducir la tramitación de la ley del referéndum. Según el artículo 81.3 del reglamento del Parlament son dos grupos los que deben solicitar la alteración del orden del día y por ello son los dos grupos independentistas de JxSí y de la CUP los que así lo solicitan en el pleno.

La presidenta del Parlament ha concedido tres minutos a Marta Rovira (JxSí) para exponer la alteración del orden del día y el resto de portavoces parlamentarios tendrán también tres minutos de exposición.

La Mesa del Parlament ha dado luz verde a la tramitación de la ley del referéndum, que está solitando en estos momentos la diputada del JxSí Marta Rovira en el pleno, con los votos de la mayoría independentista de Junts pel Sí (JxSí), el apoyo de CSQEP y el rechazo de Ciudadanos y del PSC.

El grupo de JxSí pide la alteración del orden del día para introducir la tramitación de la ley del referéndum.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, acaba de entrar en el hemiciclo donde ya están sentados los diputados a la espera del inicio del pleno que ha aprobar la ley del referéndum.

Acaba de finalizar la reunión de la Mesa del Parlament que ha aceptado la tramitación de la ley del referéndum por 5 votos a favor y 2 en contra.

La iniciativa de la presidenta del Parlament tiene como objetivo paralizar las decisiones que puedan tomar los 12 magistrados del Tribunal Constitucional en relación a la suspensión de la ley del referéndum.

Forcadell ha explicado en su cuenta de Twitter que "los magistrados se han convertido en una extensión más del gobierno del Estado y han perdido toda legilitimidad".

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha pedido la recusación de los 12 magistrados del TC.

Acabo de demanar la recusació dels membres del TC. S’han convertit en una extensió més del govern de l’Estat i han perdut tota legitimitat. — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 6 de septiembre de 2017

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, ha anunciado que reunirá de urgencia al Comité Ejecutivo del partido tras la sesión.

Aunque en la solicitud que han presentado en la Mesa del Parlament CUP y Junts pel Sí no aparece la ley de "desconexión" con el Estado, fuentes de este último grupo aseguran que ello "no descarta" que no se pueda aprobar en el pleno de esta semana o en el convocado de forma extraordinaria para el viernes.

Los magistrados del Tribunal Constitucional estarán reunidos también desde las 10 h en un pleno ordinario cuyo orden del día, en principio, no lleva asuntos relevantes relacionados con Cataluña, informa EFE.

Los grupos JxSí y la CUP han registrado la proposición de ley a primera hora en la Cámara.





❗Acabem de sol·licitar que es procedeixi a qualificar i admetre a tràmit la Llei del #referèndum en tràmit d'urgència pic.twitter.com/hFBJDUYwHm — Junts pel Sí (@JuntsPelSi) 6 de septiembre de 2017

Buenos días. Día crucial en Cataluña y su proceso soberanista. El pleno ordinario en el Parlament podría terminar hoy con un cambio en el orden del día y la aprobación de la ley del referéndum.