Rajoy pide al Constitucional que paralice la ley del referéndum y actúe contra Forcadell

El presidente, Mariano Rajoy, ha firmado un escrito por el que ordena a la Abogacía del Estado que interponga ante el Tribunal Constitucional un incidente de ejecución de las sentencias que prohíben cualquier actuación que favorezca el referéndum de independencia en Cataluña.

El objetivo del Gobierno es que se declaren "nulos y sin efecto" los acuerdos adoptados este miércoles por el Parlament, que ha cambiado el orden del día de su pleno ordinario para introducir el debate y votación de la Ley del Referéndum. Además pretende evitar que se vote la propuesta, y que se estudie la responsabilidad penal de Carme Forcadell, presidenta de la Cámara.

La sesión se ha desarrollado en un ambiente de broncas y fuerte tensión entre los independentistas y el resto de partidos.

La medida del Ejecutivo ha sido anunciada por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha tachado de "vergonzante y bochornoso" lo ocurrido este miércoles en la Cámara autonómica. "Lo vivido hoy en Cataluña es una patada a la democracia y a los catalanes", ha denunciado, después de apuntar que se ha vulnerado el derecho de los diputados "a poder expresar su voto y defender sus ideas, lo que consideran leal y justo".

"Creo que no he pasado más vergüenza democrática en toda mi vida política. Es un acto de fuerza, no un debate político", ha agregado.

La número dos del Gobierno ha acusado a los promotores del referéndum de acercarse a "regímenes dictatoriales y autoritarios", de "usurpar" competencias de servidores públicos y de "estar dispuestos a atropellar a los catalanes".

Sáenz de Santamaría también ha advertido de que pedirán al Constitucional el testimonio de particulares para dirimir posibles responsabilidades penales. De esta forma se reclama que se tome declaración a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa que hayan apoyado las decisiones para admitir a trámite la ley, así como a cualquiera que participe en los hechos.

La vicepresidenta ha asegurado que "el Gobierno ha tomado la decisión más eficaz" para evitar que la Ley del Referéndum salga adelante porque "contraviene la Constitución y los sentimientos más íntimos de cualquier demócrata". "Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a los catalanes. El Gobierno y los partidos que nos acompañan estamos para defender la libertad y la democracia", ha aseverado.

Incidente de ejecución recibido

Fuentes del Constitucional consultadas por Efe han apuntado que alrededor de las 15.00 horas se ha registrado el incidente de ejecución de sentencia que Rajoy ha ordenado presentar a la Abogacía del Estado.

Los magistrados analizarán dicho incidente este jueves, una vez que pase los trámites preceptivos.

La admisión a trámite supondrá la suspensión cautelar de los actos impugnados con fecha del día en que se ha firmado el escrito del Gobierno.