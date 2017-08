Estado Islámico reivindica el atentado en la Rambla de Barcelona

La organización terrorista Estado Islámico ha reivindicado la autoría del atentado de Barcelona de este jueves en el que han muerto al menos una decena de personas y han resultado heridos 80 personas.

Según informan medios como Al Jazeera y la agencia Amaq News, canal habitual de noticias sobre el Daesh.

