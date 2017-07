Pérez Reverte desvela que la RAE recogerá en otoño el uso de "iros" como imperativo de "irse"

El escritor y académico de la lengua Arturo Pérez Reverte ha desvelado que la Real Academia Española recogerá oficialmente el próximo otoño el uso de la forma "iros" como imperativo de "irse" ("ir").



"Nadie decía idos o íos", dijo el domingo en un tuit al contestar a una duda de un usuario. El Departamento de "Español al día" de la Academia ha difundido una nota en la que confirma lo avanzado por el escritor y explica que la variante "iros" está tan extendida que "se puede considerar válido su uso".



Pérez Reverte ha explicado que la decisión se ha adoptado "tras mucho debate" y que a partir de ahora el imperativo "iros" se puede usar "sin complejos". En todo caso, puntualiza, "idos" es aún la forma correcta; la Academia, por su parte, ha añadido que "es la más recomendable en la lengua culta".

La RAE acaba de aceptar iros, tras mucho debate, pues nadie decía idos o íos. Ya se puede usar sin complejos. Será oficial en otoño. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) July 16, 2017

Tras la polémica suscitada por su comentario, el escritor ha aclarado que la Academia "es notario de cómo hablamos, no policía", y que "iros" se registrará como "uso habitual".

Aclarando. Lo correcto sigue siendo "idos". Pero se registrará "iros" como de uso habitual. La RAE es notario de cómo hablamos, no policía. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) July 17, 2017

Según explica la Fundeu, uno de los errores más frecuentes, "sobre todo en la lengua oral coloquial", es el de formar el imperativo con el verbo en infinitivo, por ejemplo en expresiones como "(Vosotros) Comeros todo".

En verbos como "ir", irregular, se cometen también muchos errores. Por ejemplo, decir "ves" en vez de "ve" es un uso incorrecto, pero "muy extendido en el lenguaje oral de algunas zonas de España".

Lo mismo ocurre con "irse" en vez de "vayan". En cuanto al imperativo, el uso de "ios" está considerado arcaico e "iros" es incorrecto, aunque ahora se recogerá por la RAE como aceptado. "Idos" lleva la d por cuestiones "fonéticas".

No es válido para otros verbos

La Academia añade en su nota que el predominio de "iros" en la lengua oral "es el resultado de un proceso de rotacismo", a saber, la "conversión en una consonante rótica, es decir /r/, de un fonema que no lo es".



Este proceso, abundan, ha podido verse influido "por la tendencia general que se percibe en el español europeo a insertar una /r/ en la 2.ª persona del plural de los imperativos: marcharos por marchaos, callaros por callaos, etc".



Pero advierte de que esto no puede extenderse a los demás verbos. "Es preferible decir ¡marchaos! o ¡sentaos! a ¡marcharos! o ¡sentaros! El motivo de esta distinción es que muchos hablantes cultos que aceptan la forma iros rechazan, sin embargo, formas como marcharos", afirma.

Tras su revelación y las quejas por parte de varios usuarios, Pérez Reverte ironizó con el tema:

Ahora resulta que los que decían y escribían "idos" eran muchísimos y estaban todos en Twitter. Qué sorpresas te da la vida. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) July 16, 2017