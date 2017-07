'Gangnam Style' ya no es el vídeo más visto de YouTube

El reinado del Gangnam Style, del surcoreano Psy, en YouTube ha llegado a su fin. El pegadizo y divertido tema, que en 2012 se convirtió en un fenómeno, acumula hoy, cinco años después, más de 2.894 millones de visionados. Sin embargo, esa cifra ya ha sido superada por otro videoclip.

El vídeo que ha desbancado a Psy en YouTube es See you again, la popular canción de Wiz Khalifa y Charlie Puth que es el tema central de la taquillera película Fast & Furious 7.

El videoclip ha superado ya los 2.895 millones de visualizaciones. El motivo del subidón de visitas está relacionado con una campaña de los fans de la saga cinematográfica que decidieron que esta era la mejor forma de rendir homenaje al fallecido Paul Walker.

Sin embargo, los nuevos líderes tienen un aspirante muy potente que les pisa los talones. Luis Fonsi y su pegajosa Despacito, clara favorita para convertirse en canción del verano 2017 y que no precisamente despacito se acerca a esas cifras millonarias. De momento, el vídeo ya lleva más de 2.484 millones de visualizaciones y esa cifra no para de subir.