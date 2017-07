Canciones del verano para pasar de 'Despacito'

En la radio, en la televisión, en internet y en Spotify (¡hasta en sus anuncios!). Memes virales, versiones en mil idiomas, actuaciones en todos los programas y programada en todas las discotecas. Queda claro: al mundo le ha gustado demasiado Despacito. El hit de Luis Fonsi y Daddy Yankee ya es la sexta canción más visitada de la historia en YouTube, con más de 2.300 millones de reproducciones. No hay ninguna duda de que la canción se convertirá en la reina del verano.

Pero, para alegría de los millones de personas a las que les repite más la pegadiza melodía que el gazpacho veraniego, decenas de artistas de todo el mundo compiten en la segunda fila para, por lo menos, que sus canciones suenen antes y después que el tema de Fonsi. Las hay para todos los gustos: románticas, de bailar sin parar o para llevarla en los cascos a todas horas.

Entre las candidatas de este año encontramos algunos veteranos como Enrique Iglesias o Pitbull que, juntos o separados, no se cansan de crear canciones virales y que corren como la pólvora entre los grandes consumidores de redes sociales, con más poder en 2017 que las radiofórmulas tradicionales. Es más, canciones como Mala mujer, el nuevo éxito de C. Tangana, podrían no sonar ni una vez en la radio y seguirían siendo un éxito total.

En el ámbito internacional, la canción de DJ Khaled I’m the One podrá no sonarles a las generaciones anteriores a la era digital, pero cualquier persona interesada por la música de menos de 20 años conoce perfectamente las canciones estadounidenses o inglesas mucho más que las españolas.

Para terminar con esta selección hay que destacar el protagonismo reciente de los cantantes Ed Sheeran y Maluma. Con 26 y 23 años respectivamente, y con estilos totalmente diferentes, los dos artistas han conseguido tener una legión de seguidores fieles que les han aupado los últimos veranos.

Seguro que habrá muchas más canciones del verano, además de las que estarán por salir. No se preocupen, como todo, bueno y malo, Despacito acabará dejando de sonar. Pero cuidado, en 2018 puede llegar una nueva canción más pegajosa. Avisados quedan.

Alternativas a 'Despacito'

Hey Ma (Pitbull & J Balvin)

Con más de 100 millones de visitas en YouTube, el tema ha sido utilizado para la bandasonora de la nueva película de Fast & Furious. Pitbull no podía perderse el verano de 2017.

Shape on you (Ed Sheeran)

El cantautor británico ha vuelto a triunfar con su nuevo disco, Divide. Esta canción no parará de sonar estos meses en las pistas de baile por su ritmo y estribillo pegadizo hasta el extremo.

I’m the One (DJ Khaled)

Acompañado de Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper y Lil Wayne, el productor estadounidense ha conseguido la combinación perfecta para arrasar: trap y Bieber.

Mala mujer (C. Tangana)

El provocador cantante madrileño es el primer joven de la mal llamada escena del trap español que firma un contrato con un sello grande. Este sugerente tema combina rap y ritmos latinos.

Felices los 4 (Maluma)

Polémico por algunas de sus letras, acusadas de machismo, el artista deColombia lanza otro hit en el que parece importarle poco que su novia se vaya con otro de vez en cuando.

Súbeme la radio (Enrique Iglesias)

Simplemente, es una máquina de fabricar canciones del verano. Este tema festivo y despreocupado ha sido un éxito instantáneo. La pregunta es cuál será el del año que viene.

4 preguntas a... Luis Fonsi

De todas las versiones que se han hecho de su canción ¿cuál es su favorita?

La de los italianos, porque me ha parecido la más espontánea y natural de todas, muy divertida.

¿Despacito tiene rivales como canción del verano?

Claro. Despacito no es la única que pone a la gente a bailar, hay muchas otras. No pretendo que la gente solo baile y escuche este tema, aunque esté siendo tan apoyado.

¿Qué podemos esperar de su gira Love+Dance?

Será un recorrido por mis 20 años de carrera, dando prioridad a los grandes éxitos. Es un viaje al pasado, presente y futuro, ya que daré una probadita de mi nuevo disco. Quiero enamorar al público con el ritmo.

¿Qué ciudad es la que más ganas tiene de visitar?

Estoy muy emocionado con actuar en España, un país al que quiero mucho y que es mi segunda casa. Voy a estar 6 semanas y muy a gusto, tengo amigos y casa. El público español, siempre me ha abierto los brazos