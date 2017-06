TVE corta el discurso de Ábalos en el Congreso para emitir el fallo del Premio Princesa de Asturias

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Luis Ábalos, ha mostrado su malestar este miércoles tras cortar Televisión Española canal 24 horas su intervención en el debate de la moción de censura en el Congreso para ofrecer el fallo del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2017, desde Oviedo.

"TVE ha cortado mi intervención para dar noticia de un premio Príncipe de Asturias. Pues bien, la semana que viene vamos a plantear una proposición de ley para que esto no vuelva a ocurrir. Que acaben con el manejo de la Televisión Española para seguir utilizando las instituciones", ha manifestado Ábalos desde la tribuna mostrando su queja.

Posteriormente, con ironía, el dirigente de Podemos, Pablo Iglesias ha señalado: "Creo que usted no se refería a que nunca más pueda ocurrir que por un Premio Príncipe de Asturias le corten a usted o me corten a mí. Creo que lo hay que hacer es lograr una televisión que no sea un instrumento de propaganda ni del PP ni de ningún partido".

Por su parte, canal 24 horas de TVE se disculpó en un receso del debate con el Grupo Parlamentario Socialista y emitió los 48 segundos que se quedaron fuera de emisión al conectar con el fallo del jurado de los Premios Princesa de Asturias.

Explicaciones de TVE

Desde TVE explicaron que llevan emitiendo en directo el debate de forma ininterrumpida desde el martes a las 09.00 horas y que cumpliendo el compromiso de la cadena pública adquirido históricamente con la Fundación Princesa de Asturias, intentaron aprovechar el final del discurso de Ábalos para conectar con el fallo, cuya lectura ha durado dos minutos.

"TVE no ha tenido ninguna intención de manipular", señalaban desde la cadena antes de dar paso a los 48 segundos de José Luis Ábalos que se quedaron sin emitir.