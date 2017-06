El fiscal Moix deja el cargo forzado por los escándalos y las revelaciones sobre su 'offshore'

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha dimitido de su cargo por razones "personales", ha anunciado este jueves en una rueda de prensa sin preguntas su superior, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Este ha insistido varias veces en que "no había motivos" para su cese porque no ha existido, en su opinión —"lo he podido constatar de manera absoluta"—, ninguna "ilegalidad ni irregularidad" en su comportamiento.

Sin embargo, Maza ha explicado a los medios que no ha podido convencer al fiscal de que no presentara su renuncia "irrevocable" y que ha tenido que aceptarla. La marcha de Manuel Moix se daba por hecho desde hace horas tras los sucesivos escándalos en el Ministerio Público y las últimas informaciones sobre su sociedad radicada en Panamá, según desveló Infolibre.

"Por ser titular de una participación en una sociedad no existe ninguna incompatibilidad. Los que saben de esto saben que lo que se trata de impedir es que un servidor publico intervenga en el mercado, pero el hecho de ser poseedor de un bien, que aunque fuera en el extranjero pagaba impuestos, es regular", ha abundado el fiscal general.



Maza ha provechado para lanzar un mensaje a los medios: "El argumento para la dimisión de un posible daño a la imagen pública debería ceder ante algo más importante, que es el fondo de la institución, la autonomía". Para él, la fiscalía debe ser independiente "no solo del Gobierno, sino también de todos los poderes del Estado y otras instituciones. Solo se debe al imperio de la ley y no debe ser influida por nada más".

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró el miércoles que había hablado con Maza y que este le había dicho que lo de Moix "no era nada, una propiedad familiar". La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el propio ministro lo señalaron como último responsable.

Moix fue elegido a finales de febrero por delante de otros seis aspirantes, todos ellos miembros de Anticorrupción. Fue una decisión de su jefe, el fiscal general del Estado, quien explicó que esa Fiscalía necesitaba "un impulso" y alguien de fuera que cambiara determinadas dinámicas. Su antecesor, Antonio Salinas, habría permanecido trece años en el cargo.

¿Qué pasará a hora?

Una vez aceptada su renuncia, Moix queda adscrito "a su elección y hasta la obtención de un destino con carácter definitivo", según el Estatuto del Ministerio Fiscal, a la misma Fiscalía Anticorrupción o bien aquella en la que ejercía antes de ser nombrado, es decir, en la Fiscalía del Supremo. Por su parte, Maza tendrá que proponer al Gobierno un nuevo nombre para sustuituirlo.