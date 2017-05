Muere el cantante Chris Cornell, de Soundgarden, a los 52 años

Según ha anunciado su representante, Brian Bumbery, el vocalista Chris Cornell, que lideró Soundgarden y Audioslave, ha muerto a los 52 años. Bumbery ha definido la muerte, que se produjo la noche de este miércoles de Detroit, como "repentina e inesperada".

Tan sólo unas horas antes, Cornell estuvo tocando en un concierto de Soundgarden que tuvo lugar en el FOX Theatre. Bumbery destacó que la familia del célebre músico ha pedido privacidad y que ya están trabajando muy de cerca con el equipo médico para determinar la causa de su muerte.

Cornell nació el 20 de julio de 1964 en Seattle y fue un prolífico guitarrista y cantante estadounidense que llegaría a ser conocido por ser el vocalista de bandas míticas como Soundgarden, Adioslave o Temple of the Dog. Tuvo sus primeros inicios en la industria como batería y según la prestigiosa revista Hit Parade, es una de las mejores voces de la historia del heavy metal y el hard rock.

Soundgarden saltó a la fama con la canción Black Hole Sun de su disco Superunknown de 1994, siendo considerados en aquellos momentos los rivales de Nirvana en el estilo grunge. Su segundo disco como solista, Carry on (2007), incluía la canción You Know My Name, que fue la banda sonora de la película Casino Royale.

(Más información en breve...)