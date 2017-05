Seattle se apaga

Quedan menos. Pocos. Eddie Vedder, Dave Grohl y casi para de contar. Se apaga Seattle. Y el grunge. Y la infancia y adolescencia de muchos. También la madurez de otros. Se va la voz de una generación distinta y distante. Un superviviente leal a un estilo mal popularizado por la precoz fama y muerte de Kurt Cobain cuando todo estaba por hacer. El líder de Soundgarden. El colíder de Temple of the Dog junto a Andrew Wood, antes de que éste también se 'largase' con las malas formas de los 90. El que decidió que Audioslave era esa vida extra camino a la vejez. El estilo y la clase. Ese al que muchos nos quisimos parecer. El que nació en Seattle y murió en Detroit con aún muchas cosas que decir. O quizás no. Hagan el favor de peregrinar, escuchar y rendir culto como es debido. Todo sea por el grunge y sus más de 30 años de angustia. Angustia como la de hoy.

