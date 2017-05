El equipo de Pedro Sánchez pide al de Susana Díaz que deje de sembrar dudas sobre sus avales

El equipo de Pedro Sánchez ha defendido este viernes la legalidad de los avales presentados y ha instado a los afines a la presidenta andaluza, Susana Díaz, a que dejen de sembrar dudas sobre los respaldos del ex secretario general del PSOE que, además de una "estupidez", supone una "afrenta enorme" a los militantes.



El coordinador de estrategia y comunicación de la candidatura de Sánchez, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha negado en Onda Cero "trampas" en los 57.369 avales entregados por su equipo, apenas 6.000 menos de los 63.610 presentados por Susana Díaz.



"Pido a los compañeros de la candidatura de Susana Díaz que cesen en la afrenta tan enorme que están haciendo a los compañeros que con tanta ilusión han avalado", ha reclamado Gómez de Celis, para quien Pedro Sánchez fue ayer el "ganador moral".



Ha advertido de que ellos no van a ser de las tres candidaturas a la Secretaría General los que acumulen más avales inválidos, tras las comprobaciones iniciadas ayer en Ferraz.



Según ha explicado, en el trabajo de verificación llevado a cabo hasta ahora se han invalidado avales de las tres candidaturas por cuestiones exclusivamente formales que "suceden siempre", como la falta del DNI o la firma.



Este viernes continuará estos trabajos comprobando que no haya avales repetidos entre unas y otras candidaturas, ha añadido Gómez de Celis, quien ha reducido al ámbito de lo anecdótico las cuestiones relacionadas con la verificación de los avales.



En su opinión, lo importante es que se ha superado este "trámite", que "para otros no lo era" y para el que los miembros de la candidatura de Sánchez se ha preparado durante dos meses, visitando "casa por casa, federación por federación".

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora: