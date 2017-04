Zoido: "Confío en mi secretario de Estado. Es una persona seria y responsable"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha mostrado este martes su total confianza en su número dos, José Antonio Nieto, una persona, ha dicho, "seria, responsable y atenta", que recibió hace un mes a Pablo González, detenido la semana pasada en la operación Lezo. Según una grabación publicada pr la Cadena Ser, tras aquel encuentro, el hermano del expresidente madrileño llamó a una tercera persona y le dijo que la reunión había sido muy "interesante" y que ya le contaría, "pero no por teléfono".

"Yo confío en el secretario de Estado. Es una persona seria, responsable y atenta que atendió hace un mes y medio al director de expansión de la empresa Mercasa", ha subrayado Zoido en declaraciones a los periodistas en la Escuela Nacional de Protección Civil, donde se ha remitido a las explicaciones que el propio Nieto ofreció ya este lunes en una entrevista a Efe.

Aunque el ministro ha insistido en que esta tarde dará explicaciones sobre este asunto en el pleno del Senado -tres grupos políticos preguntan a Zoido sobre esta reunión-, ha indicado que "siempre" ha trasladado a su equipo que las reuniones se hagan en los despachos. "Lo que no me gusta es que haya reuniones en otros sitios, procurando esconderse o no darle la claridad que deben tener, que no haya transparencia", ha añadido el titular de Interior que ha revelado que no tenía conocimiento de ese encuentro hasta ahora.

Zoido ha explicado que no conoce todas las reuniones de Nieto, ni despacha siempre con todas las citas que mantiene, a excepción de las que considera de "entidad", como por ejemplo, ha dicho, los encuentros con viceconsejeros del País Vasco y Cataluña.