El ministro Catalá le envió un SMS a González deseándole "que se cierren pronto los líos"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, envió un mensaje de texto Ignacio González deseándole que se cerrasen "pronto" los líos", según consta en el auto de la Operación Lezo al que ha tenido acceso La Sexta.

"Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos", dice el SMS que Catalá envío a González en noviembre de 2016, poco después de que el presidente Rajoy le nombrase ministro de Justicia y en respuesta a un mensaje de felicitación que le había enviado previamente al expresidente madrileño, ahora detenido y encarcelado provisionalmente por el caso Canal.

EXCLUSIVA "Ojalá se cierren pronto los líos", el mensaje de apoyo del ministro Rafael Catalá a Ignacio González https://t.co/wXIfYq8yXw pic.twitter.com/cXxQdj99w8 — laSexta Noticias (@sextaNoticias) April 25, 2017

A finales del año pasado, Ignacio González ya estaba siendo investigado por el asunto del ático de Estepona y la Comunidad de Madrid ya había dado traslado a la Fiscalía de supuestas irregularidades en el Canal de Isabel II.

Fuentes del Ministerio de Justicia citadas por la agencia EFE desvinculan ese mensaje de la situación judicial de González y dan a entender que "los líos" que mencionaba el ministro en ese mensaje se referían a la situación política del país, no a la personal del expresidente madrileño.

Mensajes también con Zaplana

La Sexta también revela mensajes entre González y el expresidente valenciano Eduardo Zaplana, que también está siendo investigado por el juez Eloy Velasco.

"Vamos a ver, Eduardo: tenemos el Gobierno, el ministerio de Justicia (...) y escucha: tenemos a un juez que está provisional... Tú lo asciendes... Yo le digo: 'A ver, venga usted para acá, ¿Cuál es la plaza que le toca? ¿Onteniente? A tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular, coño".

El aparato del Estado y los medios de Comunicación van aparte: o los tienes controlados o estas muertoEn las conversaciones entre ambos también salen a relucir mensajes citando el nombramiento como fiscal anticorrupción de Manuel Moix, sobre quien pesan acusaciones de intentar obstruir la investigación a Ignacio González.

"Vamos a ver, yo creo que a ver si podemos colocar el tema del Fiscal Anticorrupción ¿sabes? Y... yo creo que va a ser él. Si sale es cojonudo. Se llama Moix, es un tío... serio y bueno. Hombre, yo no soy quien, pero yo no me corto en decirle a Rafa: 'Oye Rafa...'. ¿Sabes? el aparato del Estado y los medios de Comunicación van aparte: o los tienes controlados o estas muerto".

Preguntarán esta tarde a Catalá en el Senado

Ciudadanos ha pedido este martes por escrito a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que convoque "a la mayor brevedad posible" las dos comisiones de investigación pendientes de constituirse: una de la presunta financiación irregular del PP, a la que quiere que acuda Mariano Rajoy, y otra sobre las cajas.

También su partido va a ahondar en las supuestas actuaciones del Ministerio del Interior y de Justicia en la "independencia" judicial relacionadas con el caso Lezo y "no consentirá" que el Ejecutivo se intente "aprovechar" de su posición para "entorpecer" las operaciones de investigación.

Esta tarde en el Senado, Cs preguntará al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, sobre la reunión del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, con el hermano del expresidente González, tras saber que estaba siendo investigado. Del mismo modo, preguntarán a Catalá, sobre el comportamiento "discutible" del fiscal Moix, que no se sabe "si se dedica a perseguir corruptos o protegerlos".