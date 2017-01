Doñana, Delta del Ebro y Albufera de Valencia a punto de entrar en un "punto de no retorno"

Los humedales son ecosistemas únicos. Lo son en general, pero también cada uno en concreto. Todo humedal tiene sus particularidades que lo hace diferente a los demás, en su conformación, en las especies que lo habitan, en cómo se nutre y se relaciona con él el ser humano... Pero todos ellos tienen algo en común: se tratan de los ecosistemas más frágiles, de los más amenazados.

El 64% de los humedales que existían en 1900 en el mundo ya han desaparecido. Si se echa la vista aún más atrás, sólo quedan el 13% de los que había en 1700. Una pérdida irreversible que parece destinada a agravarse y que tiene especial relevancia en España, el tercer país del mundo con mayor número de humedales de importancia internacional.

Las tres joyas españolas son Doñana, el Delta del Ebro y la Albufera de Valencia. Amenazadas, sobre todo, por la mala gestión del agua, vinculada, además de al cambio climático, a la extracción de aguas, los vertidos y la sobreexplotación de las aguas subterráneas.

Según ha hecho público este martes la organización SEO/Birdlife, el 60% de los hábitats de agua dulce de Europa se encuentran en un estado de conservación desfavorable. En España la situación es aún peor, ya que ese porcentaje se eleva el 80%. Una situación que se traduce por ejemplo en que, según los datos oficiales, el 92% de las valoraciones sobre las poblaciones de peces de agua dulce señalen un mal estado de conservación o en que estén en riesgo las poblaciones de aves en el 83% de las áreas importantes para su conservación.

No nos podemos permitir aplazarlo un año más. La situación está entrando en un punto de no retorno

En puertas de celebrar el Día Internacional de los Humedales el próximo 2 de febrero, SEO/BirdLife exige a las administraciones con una campaña de recogida de firmas que adopten medidas urgentes para salvar los tres principales humedales españoles. A pesar de su valor, desde la organización apuntan que "ninguno cuenta con un adecuado plan de gestión y los respectivos planes hidrológicos no integran adecuadamente las obligaciones europeas de conservación de la naturaleza".

"No nos podemos permitir aplazarlo un año más. La situación está entrando en un punto de no retorno. Nuestros nietos ya no podrán ver los humedales que conocieron sus abuelos pero, si no actuamos, tampoco verán los humedales tal y como los conocimos nosotros", asegura la directora ejecutiva de la organización ecologista, Asunción Ruiz.

"Los responsables de la política de aguas disponen de la información científica suficiente como para comprender la necesidad urgente de tomar medidas. Las escasas medidas que se han tomado hasta la fecha han demostrado ser insuficientes", asegura Roberto González, uno de los responsables de SEO/BirdLife.

El Delta del Ebro y las presas

Problemática. Se trata de un ecosistema en el que las aguas dulces y saladas interactúan generando una gran biodiversidad que el ser humano ha explotado de forma sostenible durante siglos. Por cada metro cúbico por segundo de agua del caudal medio anual que el Ebro vierte al Mediterráneo, un mar relativamente pobre en nutrientes, el año siguiente se producen unas capturas aproximadas de 114 kilos en la flota pesquera del Delta. El problema es que cada vez llegan menos agua y sedimentos del río al mar. Los 125 embalses del río Ebro, el más caudaloso de España, pueden llegar a retener el 60% del volumen anual medio de agua, una presión que se suma a la reducción de caudales por el cambio climático.

Soluciones. SEO/BirdLife asegura en su informe que no es posible volver a las condiciones naturales previas a la construcción de las grandes presas, pero es viable mejorar su situación. Para ello propone la aprobación de un régimen de caudales que incluya todas las variables: caudales máximos y mínimos permitidos, distribución temporal y tasas de cambio, entre otras cuestiones.

Responsables. Apuntan a que la responsabilidad recaería en la Confederación Hidrográfica del Ebro y la Generalitat de Cataluña, a través de su Departament de Territorio i Sostenibilitat

La Albufera de Valencia y los vertidos

Problemática. En lugar de aguas cristalinas que dejaban pasar la luz y favorecían un tapiz de plantas subacuáticas, característica propia y motor de la vida en el humedal, hoy día las aguas son, fundamentalmente, una sopa turbia de microalgas que han reducido la diversidad piscícola y ornitológica. Está causada por el incremento desde hace cuarenta años de la presencia humana, acompañada del incremento de vertidos industriales y urbanos, como fertilizantes y detergentes.

Soluciones. Se han ejecutado medidas paliativas, pero desde SEO/BirdLife aseguran que aún está lejos de alcanzar un buen estado. Recuerdan el caso dramático del Mar Menor, asediado por los vertidos y ya irrecuperable, y proponen eliminar por completo todos los vertidos directos y la contaminación difusa, asegurando además la entrada de al menos 250 hectómetros cúbicos de agua que renueve el lago.

Responsables. La Confederación Hidrográfica del Júcar y la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana.

Doñana y los pozos ilegales

Problemática. Es el único humedal español declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco. De entre sus múltiples amenazas (que le han llevado a perder 170.000 hectáreas en 60 años y a que de los 16 sectores que tienen el acuífero subterráneo cuatro estén en prealerta, ocho en alerta y cuatro en alarma), la peor es la sobreexplotación. Se calcula que existen unos 1.000 pozos ilegales y la superficie de regadío sigue aumentando. Esas mismas presiones sobre el acuífero son las que sufre, y que han dañado de manera irreversible, las Tablas de Daimiel.

Soluciones. Declarar el acuífero oficialmente sobreexplotado y asegurar el cierre definitivo y urgente de todas las explotaciones y extracciones ilegales. También es necesario establecer medidas para incentivar la reducción del consumo.

Responsables. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.