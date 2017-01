La broma de Nadal que hizo reír a su novia Xisca Perelló en la grada de Melbourne

Xisca Perelló fue protagonista después del partido de su novio, el tenista Rafa Nadal, en el Open de Australia.

El balear, muy celoso con su vida privada, fue preguntado en la misma pista por el ex número uno mundial y ahora comentarista de televisión Jim Courier. Este le cuestionó que era la primera vez en diez años que veía a Xisca en la grada del Open de Australia.

Después de 10 años, finalmente mi novia tuvo wild card (invitación para los tenistas) para estar aquí", dijo Nadal, arrancando las carcajadas de su novia y del resto de la grada.

Courier, sorprendido, le insistió: "¿Pero ella no entra en el cuadro principal directamente?". Y Rafa Nadal, con la timidez que le caracteriza, frenó la broma: "Mejor paramos aquí...".

"After 10 years, finally my girlfriend gets a wildcard to come here."



