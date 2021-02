¿Miedo a una cuarta ola? Así se aflojaron las medidas en ocasiones previas...

Hace justo dos meses, la Nochebuena llenaba las casas de familiares y allegados; reuniones y reencuentros de 10 personas; toques de queda hasta la madrugada... Pese a situarnos cerca de los 250 casos de incidencia la subida de contagios fue imparable y descontrolada. Y ahora se piensa en la Semana Santa, en no volver a caer en los mismos errores provocando una cuarta ola.



Sin embargo, Murcia amplía desde hoy los horarios comerciales y aumenta a 4 las reuniones de no convivientes. El viernes Aragón llevará el toque de queda a las 23:00 horas y Madrid, pese a tener de las incidencias más altas, también revisará las medidas. Pero no hay que olvidar que las 'navidades de la pandemia', en solo dos meses, han dejado más de 1.300.000 contagios, más de 100.000 ingresos, 9.409 en UCI y, lo peor, 18.255 personas fallecidas.