Vox volvió a cargar duramente contra el Gobierno. Lo hizo Iván Espinosa de los Monteros, al preguntar sobre si hay que "restituir la credibilidad de las instituciones". La vicepresidenta tuvo un lapsus al responder: "No hay que restituir lo que no ha existido". Espinosa tomó de nuevo la palabra y sostuvo que "por una vez estamos de acuerdo". Para Vox, "no ha existido nunca la credibilidad del Gobierno", pues el Ejecutivo "es la mayor amenaza para nuestra democracia".