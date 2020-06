Vox aprovecha un lapsus de Calvo para atacar al Gobierno: "Son la mayor amenaza para nuestra democracia"

Vox volvió a cargar duramente contra el Gobierno. Lo hizo Iván Espinosa de los Monteros, al preguntar sobre si hay que "restituir la credibilidad de las instituciones". La vicepresidenta tuvo un lapsus al responder: "No hay que restituir lo que no ha existido". Espinosa tomó de nuevo la palabra y sostuvo que "por una vez estamos de acuerdo". Para Vox, "no ha existido nunca la credibilidad del Gobierno", pues el Ejecutivo "es la mayor amenaza para nuestra democracia".

"No están en un proceso de reconstrucción, están en un proceso de demolición del estado", aseguró Espinosa, que enumeró las instituciones "utilizadas" por el Ejecutivo, que incluso "no ha dudado en organizar caceroladas contra la Jefatura del Estado".

Entre ellas también ha citado el propio poder Ejecutivo, el "más inflado de la historia"; el "marginado" poder legislativo, los "ataques" por parte de miembros del Gobierno al poder judicial, el nombramiento de la exministra Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado, la "utilización" de la Guardia Civil o la "ruptura" de la caja única de la Seguridad Nacional.

Pero también ha acusado al Gobierno de poner "en jaque" la unidad de la nación con la mesa de negociación abierta "con el separatismo" y ha reprochado de nuevo las "caceroladas promovidas" desde el Consejo de Ministros, en alusión al vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Tras estas acusaciones, Calvo ha reivindicado la legitimidad del Ejecutivo y ha preguntado a Vox si considera "ilegales e ilegítimos" los más de 9,8 millones de votos que obtuvieron las dos formaciones que lo conforman, el PSOE y Unidas Podemos. "Ustedes son quienes ponen en jaque mate a todo el sistema, menos mal que ni lo rozan, diciendo que el Gobierno no es constitucional", ha censurado al recordar que Vox tilda de ilegítimo al actual Consejo de Ministros desde su formación.