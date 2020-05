La vicepresidente primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, compareció este lunes en la Comisión Constitucional del Senado donde reflexionó sobre un factor que a su juicio podría haber influido en la incidencia del coronavirus, la latitud.



"Yo no me había dado cuenta nunca que Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están casi en línea recta. No exactamente, pero casi en línea recta, en horizontal. Son tres de las grandes ciudades donde se ha dado el problemón del demonio", señalaba.

​

​También apuntó como posible causa de una mayor incidencia a la climatología. "El otro día leyendo, decían que parece que tiene que ver con determinadas temperaturas, que no son ni muy frías ni muy cálidas".