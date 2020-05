Un vídeo polémico que fue compartido en las redes sociales pone en duda la actuación de varios agentes de la Policía Nacional en Palma de Mallorca. En las imágenes difundidas se puede ver como estos policías discuten con los dueños de una casa a la que acudieron alertados por los vecinos y les acusan de allanamiento de morada.



Ocurrió la noche del 8 al 9 de mayo cuando los agentes acudieron a la casa alertados porque se estaba celebrando una fiesta incumpliendo el estado de alarma. En la actuación uno de los propietarios del piso autorizó a los policías entrar en el domicilio, pero el otro, que dice ser abogado, les negó el acceso dado que no tenían una autorización judicial para entrar. Algo que molestó a uno de los policías e insistió en pedirle la documentación y dejar de grabarles porque es "ilegal".

​

​El supuesto abogado le esbozó que "estaba en un domicilio particular" y que no le iba a entregar ninguna documentación ni el contrato de la vivienda. “No puedes estar aquí, fuera. Habéis entrado por la fuerza”, le contestó en el rifirrafe que tuvieron, donde el agente aseguraba que les "autorizaron para entrar". Finalmente, los policías abandonaron la casa sin poder multar a los jóvenes.