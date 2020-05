El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado hoy que su partido se abstendrá en la votación de la ampliación del estado de alarma otros 15 días.



En este sentido, ha explicado que su partido no votará en contra del decreto de prórroga del estado de alarma porque el presidente Sánchez se ha mostrado dispuesto a desvincular los ERTES y las ayudas a autónomos y PYMES de la situación de excepcionalidad, a mejorar la cogobernanza con las CCAA y a adaptar la situación de normalidad a la legislación ordinaria.



"Mantenemos el compromiso de no votarle en contra...Esperamos que cumpla y que este sea el último decreto de prórroga del estado de alarma que traiga a esta cámara. Si no es capaz de encontrar en 15 días un plan B...no vuelva a pedir lealtad y unidad a la oposición", ha dicho para concluir una dura intervención parlamentaria.