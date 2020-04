Fernando Simón, director centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, se ha referido a la salida de los niños durante el confinamiento propuestas por el Gobierno y que hoy deberán ser aprobadas en el Congreso. Simón ha indicado que "una familia confinada que pasea sola no implica riesgo siempre y cuando no se junten con otras familias". Sobre que un niño, hasta los 14 años, pueda salir al súper, a la farmacia o al banco acompañado de un progenitor, Simón ha dicho que "si es verdad que no tiene sentido que los supermercados vuelvan a masificarse y si las familias pueden sacar a pasear sus hijos, a lo mejor pueden no llevarlos al supermercado".

En este sentido, ha apuntado que igualmente "no supone un riesgo excesivo siempre y cuando se mantengan las distancias y las normas aplicadas desde la epidemia", ha resaltado. Sobre el uso de mascarillas, Simón ha puntualizado que "son una recomendación, el distanciamiento es fundamental y si vamos a una zona de aglomeración, como un súper, merece la pena darse la vuelta y esperar a que haya menos gente".