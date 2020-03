La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha asegurado este lunes que el acto llevado a cabo por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en Perpiñán no va a modificar un ápice lo que está acordado en la mesa de diálogo y ha dejado claro que dicha mesa es ya una realidad. "Sí, es evidente que hay quienes no quieren que haya diálogo, y en esto entran tanto quienes tienen una postura radical desde el independentismo como aquellos que creen que no hay que hablar con los partidos independentistas. Cuanto más intenten poner obstáculos y zancadillas más fuerte será la importancia del diálogo en el que queremos seguir trabajando", ha señalado Narbona tras la Comisión Ejecutiva Federal de los socialistas.