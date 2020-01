La Fiscalía Provincial de Valencia alcanzó la pasada semana un acuerdo con las acusaciones particulares y las defensas implicadas en el caso por el accidente, en virtud del cual resultan absueltos cuatro directivos, entre ellos Marisa Gracia, ex gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).



Otros cuatro directivos resultan condenados a 22 meses de cárcel, pero no ingresarán en prisión siempre que no incurran en nuevos delitos en un plazo de tres años y medio, según ha dictado la juez titular del Juzgado Penal 6 de Valencia, una decisión con la que han estado de acuerdo las acusaciones.