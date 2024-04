Las Tortugas Ninja y los gatos inundan Nintendo Switch en la última presentación de videojuegos 'indie'

Ranas, patos y cangrejos harán de la Nintendo Switch su particular ecosistema. Así lo ha demostrado el último Indie World, en la que especialmente han destacado las famosas Tortugas Ninja y los gatos.

Este miércoles, la compañía nipona ha realizado una presentación de los juegos independientes que están por llegar a su consola a lo largo de 2024, algunos de los cuales forman parte de exitosas franquicias muy conocidas.

Ejemplo de ello es SteamWorld Heist II, shooter de estrategia por turnos que llegará el 8 de agosto y en el que los jugadores liderarán una dispar tripulación de robots mientras surcan el Gran Mar, exploran más allá del horizonte y combaten contra una enigmática amenaza que pone en peligro el mundo entero.

Los reptiles mutantes más famosos también han tenido su hueco en esta presentación online con Las Tortugas Ninja: El destino de Splinter, una aventura de estilo roguelike que llegará en julio y en la que estos héroes han de viajar a través de portales que alteran la realidad para rescatar a su maestro.

Está claro que Indie World se ha convertido en un auténtico zoo, pues otra de las sagas que han mostrado es Cat Quest III, disponible el 8 de agosto, es la nueva entrega de esta adorable serie de juegos de rol y acción en la que los jugadores surcarán las aguas del Gatoribe en busca de un mítico tesoro.

Los felinos han encontrado su propio hogar en la Nintendo Switch, pues se ha mostrado también Little Kitty, Big City, donde los usuarios controlan a un gatito curioso que busca el camino de vuelta a casa. Esta aventura se lanzará en la consola el 9 de mayo.

Another Crab’s Treasure (25 de abril), Valley Peaks (2024), Duck Detective: The Secret Salami (23 de mayo) y Animal Well (9 de mayo) son otros de los juegos que se sacan partido del encanto de los animales para ofrecer a los jugadores coloridas experiencias.

El Indie World ha contado con otras experiencias más casuales que ya están disponibles, como Sticky Business, un entrañable título que se centra en diseñar y vender pegatinas; o stitch., centrado en puzles que resuelven haciendo bordados.

Pero también otras aventuras como Europa (2024), un título de acción y aventura en 3D en el que los jugadores explorarán las ruinas de una utopía fallida y descubrirán la historia del último ser humano que queda con vida; Refind Self: The Personality Test Game (verano de 2024), juego de exploración en el que las preguntas y decisiones marcarán el resultado de la historia, que consiste en descubrir la personalidad del androide protagonista; o Yars Rising (2024), juego de acción y aventura de desplazamiento lateral inspirado en uno de los títulos clásicos más conocidos de Atari: Yars’ Revenge.