Xbox lanzará cuatro títulos en otras plataformas y Diablo IV será el primer juego de Activision Blizzard en Game Pass

Xbox ha anunciado que está en proceso de lanzar cuatro títulos propios en otras plataformas, como PlayStation y Nintendo Switch, al tiempo que ha compartido que el próximo 28 de marzo Diablo IV estará disponible para todos los jugadores en Xbox Game Pass, siendo el primer videojuego de Activision Blizzard en incorporarse a este servicio.

Tras el cierre de la compra de Activision Blizzard en octubre de 2023, la compañía de videojuegos propiedad de Microsoft ha trasladado su intención de añadir los juegos de la desarrolladora en su servicio de suscripción Game Pass, que actualmente cuenta con 34 millones de suscriptores, así como de ampliar la comunidad de jugadores ofreciendo más acceso a sus títulos en otras plataformas.

En este marco, el CEO de Microsoft Gaming, Phil Spencer, ha anunciado que la compañía está en proceso de lanzar cuatro juegos exclusivos de Xbox en otras plataformas, que no ha especificado, dentro de sus planes para hacer llegar sus títulos a más jugadores.

Así lo ha detallado Spencer en un pódcast oficial de Xbox publicado este jueves, en el que se han dado a conocer los planes de la compañía en cuanto a la exclusividad de sus videojuegos, el futuro del hardware y su propósito de "continuar llevando más juegos a más personas en todo el mundo".

Aunque no ha compartido qué videojuegos serán los que se pondrán a disposición de más jugadores en plataformas de terceros (previsiblemente PlayStation y Nintendo Switch), el directivo ha señalado que son títulos que han estado disponibles para los jugadores de Xbox "durante al menos un año" y que merecen "una experiencia más amplia".

Sin embargo, The Verne defiende que, hasta ahora, se ha estado hablando de la posibilidad de que estos juegos sean Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Pentinent y Grounded, aunque no hay nada confirmado.

Spencer también ha puntualizado que dentro de estos cuatro juegos no se encuentran el nuevo título de Indiana Jones y el gran círculo, cuyo lanzamiento está previsto para este año, ni Starfield, ambos de Bethesda.

En este sentido, ha señalado que compartirá más detalles sobre estos títulos próximamente, al tiempo que ha subrayado que, con el lanzamiento de juegos propios en más plataformas no solo ampliará el alcance e impacto de los títulos, sino que también permitirá a la compañía invertir en versiones futuras de estos juegos.

'Diablo IV', en Game Pass

Por otra parte, durante el pódcast, en el que también han participado la presidenta de Xbox, Sarah Bond, y el presidente de Contenido de Juegos y Estudios de Xbox, Matt Booty, Bond ha dado a conocer que el primer juego de Activision Blizzard (compañía detrás de Minecraft, Call of Duty, Overwatch o The Elder Scrolls Online, entre otros) que se lanzará en Xbox Game Pass será Diablo IV, que llegará el 28 de marzo.

Tal y como ha detallado, este lanzamiento es el comienzo de una nueva etapa en la que los jugadores de Xbox podrán disfrutar de los juegos de Activision Blizzard en Game Pass, ya que esperan que "pronto" puedan compartir más títulos de la desarrolladora en el servicio.

"Nuestros juegos están llegando a más jugadores que nunca. A través de Activision, Bethesda, Blizzard, King y Xbox Game Studios, llegamos a cientos de millones de jugadores en consolas, PC y dispositivos móviles", ha sentenciado la compañía en un comunicado en su web.

Innovaciones de 'hardware'



En cuanto a las consolas Xbox series S y X, Sara Bond ha recordado que es la plataforma donde se seguirá ofreciendo una experiencia "emblemática" a los jugadores, ya que es donde los jugadores obtienen "el mejor valor y comodidad".

De la misma forma, Spencer ha subrayado que es en las consolas donde el servicio Xbox Game Pass ofrece acceso a su biblioteca de juegos que está en constante evolución. Es decir, Game Pass sigue estando disponible de forma exclusiva en Xbox.

En este marco, la compañía ha animado a los jugadores a "tener confianza" en el ecosistema de Xbox y en la biblioteca digital, ya que continuarán trabajando en experiencias "más sólidas y amigables" para los jugadores.

En concreto, Spencer ha señalado mejoras en cuestiones como la compatibilidad con versiones anteriores, el juego cruzado -es decir, títulos en los que los jugadores pueden utilizar diferentes plataformas para jugar simultáneamente-, la capacidad de guardar en el juego cruzado y juegos en la nube.

Finalmente, Bond ha confirmado que ya han comenzado a invertir en la próxima generación de consolas de Xbox, respecto a lo que ha indicado que implementarán "el mayor salto técnico que jamás se haya visto en una generación de hardware", todo ello con la intención de ofrecer una mejor experiencia a los jugadores y a los creadores.