'Banishers: Ghost of New Eden', el videojuego en el que podrás cazar espíritus al lado del fantasma que tanto amas

Nadie se escapa de la muerte, ni siquiera aquellos que intentan proteger a los vivos de los fantasmas. Por ello, Antea Duarte y Red Mc Raith, cazadores de espíritus, se ven superados por el fallecimiento de ella. Sin embargo, aun convertida en uno de los espectros que tanto odia y contra los que lucha, ambos seguirán formando equipo para intentar devolverla a la vida.

Así comienza Banishers: Ghost of New Eden, el último juego del estudio Don't Nod, creadores de juegos como Life Is Strange o Vampyr. Esta aventura de acción sobrenatural ha llegado a PS5, Xbox Series y PC este mismo martes, en la víspera de San Valentín, demostrando que el amor incluso se sobrepone a la muerte.

La historia se sitúa en 1695, en la selva embrujada de Norteamérica que recorre esta pareja de desterradores de fantasmas resolviendo casos de misteriosas presencias y que, tras el fallecimiento de Antea Duarte, seguirán recorriendo de la mano para volver a reunirse en el plano de los vivos.

El jugador se pondrá en la piel de los dos protagonistas en su habitual labor de caza fantasmas, por lo que no faltarán los enfrentamientos con espectros de lo más monstruosos y violentos a los que habrá que combatir con los poderes de Antea y las armas de Red.

La acción más mística y terrorífica estará presente en Banishers: Ghost of New Eden, pero también la emoción de un argumento bello e íntimo que ahonda en el poder de la unión entre la pareja.

Pero, además, Don't Nod vuelve a poner el foco en su característica más repetida y aplaudida en sus juegos, la toma de decisiones moralmente ambiguas que afectan a la historia, al mundo y al destino de todos los personajes.