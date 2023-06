Videojuegos y arte se hacen uno en 'Diablo IV', una siniestra y gótica pesadilla de acción

Los Altos Cielos y los Infiernos Abrasadores continúan en guerra y la batalla no deja de desequilibrar el mundo. Lilith, hija de Mefisto, hará todo para imponer su poder, pero se topará con una feroz oposición en Diablo IV.

Este RPG de acción hack and slash, que llega este martes 6 de junio a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC, es la cuarta entrega de la serie principal de Activision Blizzard y sitúa la historia 50 años después de los sucesos de Diablo III: Segador de Almas, expansión del tercer juego lanzada en 2014.

El enfrentamiento entre ángeles y demonios se vuelve más cruento y reina el caos, con la llegada de antiguas fuerzas y feroces criaturas que amenazan la existencia. Lilith, Reina de los Súcubos, aprovecha el agotamiento de las fuerzas combatientes para regresar del abismo en el que el ángel Inarius la desterró e intentar establecer su dominio en el mundo de Santuario.

Para impedirlo, los jugadores se pondrán en la piel de un combatiente, que podrá ser de una de las cinco clases disponibles: hechicero, que emplea las tres escuelas de magia elemental, fuego, electricidad y frío; bárbaro, centrado en la fuerza y las armas; druida, que puede transformarse en hombre-lobo y oso, crear aliados animales y atacar con fenómenos naturales; nigromante, que emplea magia negra y comandan hordas de muertos vivientes; y pícaro, centrado en la agilidad, la versatilidad, los ataques desde las sombras y el veneno.

Los personajes son personalizables, tanto físicamente como sus habilidades, y se añaden nuevas características como un mapa de mundo abierto o los combates entre jugadores.

Todas estas novedades hacen de Diablo IV un juego muy diferente a los anteriores, aunque mantiene la esencia de la saga: su siniestra ambientación, la acción frenética y oscura, las mazmorras generadas proceduralmente o el mundo compartido al más puro estilo videojuego multijugador masivo en línea, lo cual hace que sea obligatorio estar conectado a internet y tener una suscripción a PS Plus o Xbox Live Gold para poder jugar.

"Si El Bosco volviera a nacer, jugaría a 'Diablo IV'"

El increíble apartado artístico de Diablo IV convierte el juego en una auténtica pesadilla muy disfrutable, de estilo gótico, medieval y con evidentes reminiscencias a los tropos más frecuentes de las artes plásticas.

Por ello, con motivo del lanzamiento del juego, Activision Blizzard ha llevado el arte a su máximo esplendor, uniendo el universo de esta entrega con El Jardín de las Delicias, de El Bosco.

El famoso tríptico del pintor neerlandés está expuesto en el Museo del Prado de Madrid, pero el pasado viernes se pudo disfrutar de El Jardín del Infierno, una adaptación basada en Diablo IV que llegó a la Phygital Gallery.

'El Jardín del Infierno', adaptación de 'El Jardín de las Delicias', de El Bosco, basada en 'Diablo IV'. ACTIVISION BLIZZARD

Creada por Blizzard junto al estudio brasileño Black Madre, esta obra representa la batalla entre los Altos Cielos y los Infiernos Abrasadores, a los lados del tríptico, con Santuario en medio, donde se libra la batalla.

El habitual tema del bien contra el mal, también presente en el cuadro original de El Bosco, se lleva a esta pintura de estilo gótico de gran calidad, detalle y precisión.

"Tuvimos 30 días para hacer toda la pieza, fue un plazo muy ajustado", señala a 20minutos Ícaro Yuji, jefe de arte de Black Madrid, quien asegura que normalmente tienen unos tres meses para obras de este tamaño. Según indica, el proceso de investigación lo realizó Blizzard, mientras que su estudio se encargó de "simular el proceso de El Bosco" para imitar, digitalmente, "la técnica real de los viejos maestros".

Y parece que lo han logrado, pues Ana Monereo, experta en El Bosco y restauradora de El Prado, declara a 20minutos que esta reinterpretación le "parece una maravilla". "El Jardín del Infierno me parece fantástico, está de maravilla hecho, estilísticamente, iconográficamente. Una auténtica obra de arte".

"Todo lo que pueda acercar a la sociedad del siglo XXI las obras de arte magistrales, a través del medio que sea, me parece fabuloso, y si hoy la tecnología y los medios digitales permiten hacer una obra como esta y una interpretación de El Jardín de las Delicias de esta calidad, pues me parece de dar un aplauso", alaba la historiadora. "Yo no sabía nada de Diablo IV, pero sí te puedo decir que, si El Bosco volviera a nacer, jugaría a este juego".

"Su obra y Diablo IV encajan perfectamente", apunta Monereo. De hecho, mucho más de lo que se puede ver a simple vista, pues John Mueller, director de arte del juego, destaca la profunda relación entre el arte y los videojuegos y asegura que "El Jardín de las Delicias ha servido de inspiración al equipo que trabajó en el componente artístico y estético de Diablo IV".