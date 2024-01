Nintendo emitirá el concierto sinfónico de la banda sonora de 'The Legend of Zelda' en su canal de YouTube

The Legend of Zelda es uno de los videojuegos más conocidos de Nintendo. Desde que en 1986 saliera en Japón la primera entrega de la franquicia para Nintendo NES son ya más de 32 los juegos disponibles para todas las consolas de la marca. Por ello, no es de extrañar que muchos de sus fans se hayan criado con sus historias.

La aventura de Link por Hyrule para ayudar a la princesa Zelda ha traspasado fronteras y se ha convertido en un icono del mundo de los videojuegos. Aunque no solo por su historia, sino por su banda sonora y todos los personajes que durante casi 40 años han acompañado a la franquicia.

Por ello, desde la cuenta oficial de Nintendo España se ha confirmado que los fans de todas las partes del mundo podrán disfrutar del The Legend of Zelda Orchestra Concert, un concierto dedicado a la banda sonora de la saga. El evento podrá seguirse de manera oficial a través de la cuenta de YouTube de Nintendo el próximo 9 de febrero a las 14:00 horas en la península ibérica.

¡Te invitamos a The Legend of #Zelda Orchestra Concert! 🎶



Visita nuestro canal oficial en YouTube a partir del 9 de febrero para disfrutar del concierto completo, grabado con antelación: https://t.co/ID7yAUdWNO pic.twitter.com/Q5wjAs0vQZ — Nintendo España (@NintendoES) January 24, 2024

En un primer momento, el espectáculo estaba planteado para finales de 2023, durante el Nintendo Live 2024 Tokyo, pero tuvo que ser cancelado por cuestiones de seguridad. Como así se confirmó posteriormente, tanto los empleados como los asistentes recibieron amenazas que les obligaron a cancelarlo.

Por ello, en esta ocasión será un concierto pre grabado, como así ha destacado Nintendo desde su perfil de X, la red social conocida anteriormente como Twitter. Sin embargo, por el momento se desconocen los detalles sobre el programa o la duración de este.