Nintendo es consciente de la existencia de 'Palworld', el "Pokémon con pistolas", pero no toman medidas legales... aunque sí en Twitter

Ya son 6 millones de copias vendidas -en solo un día ha crecido un millón- y un pico de 1,85 millones de usuarios jugando simultáneamente en Steam, por lo que Palworld, el llamado "Pokémon con pistolas", sigue creciendo a pasos agigantados y batiendo récords mientras los ojos están puestos en Nintendo, que se han pronunciado brevemente sobre este título.

Desde que se anunció el juego hace varios años, la compañía nipona de videojuegos no ha mediado palabra sobre este juego, aunque muchos lo esperaban debido a las comparaciones con sus monstruos de bolsillo.

Y ahora, apenas cuatro días después de su lanzamiento, con ya 6 millones de unidades vendidas digitalmente, siguen igual, pues 'la gran N' no ha declarado nada al respecto.

Sin embargo, sí han respondido, muy brevemente, al medio económico Bloomberg, al cual han asegurado que "Nintendo ha dicho que está al corriente de la existencia de Palworld, pero no comenta casos individuales". Por su parte, The Pokémon Company "declinó hacer comentarios".

De hecho, y aunque ya no tiene vinculación con la empresa, se ha pronunciado Dan McGowan, quien fue durante de 2008 a 2020 jefe del departamento legal de The Pokémon Company. "Parece como la habitual estafa sin sentido que veía miles de veces cada año cuando era Jefe Legal de Pokémon", declaró a Game File. "Simplemente, me sorprende que haya llegado tan lejos".

Aun así, aunque no hay como tal declaraciones oficiales más allá de lo dicho a Bloomberg, Nintendo sí que ha tomado medidas, aunque solo en X (anteriormente Twitter), donde está denunciado ciertos tuits por infracciones de derechos de autor.

Aunque, eso sí, no está eliminando contenido propio de Palworld, sino que ha actuado contra los vídeos que se están difundiendo del mod, creado por el youtuber Toasted, que cambia los diseños de las criaturas por pokémon y de los humanos por personajes como Ash, Brock o Misty.

Las comparaciones con 'Pokémon'

El juego está siendo todo un éxito y, por ende, son muchos los que siguen viendo similitudes con la famosa franquicia de Nintendo. Sin embargo, aunque los diseños pueden recordar enormemente a los de los monstruos de bolsillo, hay también muchas diferencias, como que pueden utilizar armas, ser usados para trabajar y, en general, el juego tiene un tono bastante más oscuro.

De hecho, tiene muchas más mecánicas que recuerdan a juegos como Ark o Rust, pues es una aventura de supervivencia en un mundo abierto donde el jugar recoge y gestiona recursos y construye su propia base, mientras pelea, entrena y captura Pals, como se llaman las criaturas.