Cuando la carta a los Reyes Magos se escribe a través de unas gafas VR: regala realidad virtual esta Navidad

Con la llegada de la Navidad, casi todos nos centramos en escribir nuestra carta a Papá Noel o los Reyes Magos. Llenamos esta misiva con todo tipo de regalos que queremos, pero, en ocasiones, podemos pensar más allá y desear cosas que van más allá de lo material: ¿por qué no pedir vivir una epidemia zombi en tus carnes? Sí, eso también es posible gracias a la realidad virtual.

Regalar experiencias es habitual, pero este divertimento puede ir más allá si se vive a través de unas gafas VR, que amplían las posibilidades y ofrecen una visión muy real e inmersiva de mundos fantásticos.

Ese es el caso de Zero Latency, un centro de realidad virtual que hace honor a su nombre y tiene cero latencia, lo cual quiere decir que lo que sucede en la realidad -el movimiento del cuerpo o apretar el gatillo- ocurre a la vez en el juego, sin retardos, brindando así una aventura muy real carente de la habitual sensación de mareo de estas experiencias.

Tienen sede en Madrid, Terrassa, Barcelona, Zaragoza, Bilbao o Málaga, donde hasta ocho personas pueden participar. Ya sea enfrentándose unos contra otros en Sol Raiders, una competición futurista donde el trabajo en equipo es clave; intentando escapar de la caza furtiva de humanos de Vaas, mítico villano de Far Cry; o sobreviviendo a un apocalipsis zombi en Outbreak, uno de los últimos títulos y que supone un reto muy inmersivo a la par que complicado.

Y es que la realidad se entremezcla con el juego de forma muy sencilla en Zero Latency, pues el personaje no solo se controla con el movimiento en tiempo real del jugador gracias a sus salas diáfanas por las que desplazarse sin peligro, sino que los dispositivos necesarios son cada vez menos y mejores: no hay claves y no utiliza tracking con cámaras, ni tampoco un ordenador guardado en una mochila -como sí pasaba antes-; toda la tecnología está implementada en el arma y el headset HTC VIVE Focus 3, que ofrece una resolución 5K y una gran libertad de movimiento.

Son muchas las opciones para disfrutar de Zero Latency, que también tiene otros títulos como la aventura espacial Singularity o el caótico mundo al revés de Engineerium. Lo cierto es que estas experiencias son de media hora de duración, pero si se quiere invertir en una realidad virtual a la que puedas jugar siempre que quieras en casa, también hay opciones, aunque son menos inmersivas.

Algunas marcas tiene sus propias gafas de todos los precios y calidades, como Meta y su serie Meta Quest (anteriormente conocidas como Oculus), HTC (HTC Vive o las propias HTC VIVE Focus 3 que usa Zero Latency) o las PlayStation VR 2 que llegaron este mismo año a PS5.

Desde las experiencias de apenas 30 euros hasta las gafas que pueden alcanzar los miles de euros, muchas son las opciones para disfrutar de la realidad virtual, un plan de ocio diferente apto para todas las edades y públicos, ya seas jugador de videojuegos habitual o no.