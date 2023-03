Sony eleva la calidad de la realidad virtual con PlayStation VR2, una fantasía más allá de la ciencia ficción

Hace ya muchos años que la realidad virtual igualó o incluso superó las fantasías que durante años imaginaron la literatura y el cine de ciencia ficción. A día de hoy, enfundarse un casco VR equivale a transportarse de forma instantánea a entornos de lo más diverso, desde mundos mágicos a ubicaciones realistas que obligan a hacer el esfuerzo mental de recordar que lo que vemos no es real. Los vídeos en YouTube de gente dándose golpes o incluso rompiendo caros televisores por meterse demasiado en el juego demuestran que esto no siempre es fácil.

Sin embargo, aún había y quizás hay mucho margen de mejora. Sony lo ha demostrado con el lanzamiento de PlayStation VR2, una versión muy mejorada de las gafas que vieron la luz en 2016 para PlayStation 4 y que ahora en PlayStation 5 ofrecen una experiencia si cabe mucho más inmersiva.

El mejor ejemplo de lo que supone esta evolución es Horizon: Call of the Mountain, un juego creado ex profeso para explotar al máximo las posibilidades de PS VR2: comienza la aventura y no ves nada, solo escuchas voces, un hombre te quita la capucha que llevabas puesta y todo un mundo de luz y color estalla a tu alrededor, estás avanzando en una canoa por un río junto a ese tipo y una mujer con una actitud claramente hostil, alrededor todo es belleza, agua, vegetación, altas montañas que en la distancia se ven con una nitidez inusitada.

He aquí la primera prueba de que algo ha cambiado respecto a la generación anterior, los paisajes y objetos que hay lejos ya no se ven borrosos ni difuminados sino con una altísima definición y unos gráficos como los de cualquier videojuego de primer nivel de PlayStation 5.

Esto es solo el comienzo de la historia. Apenas unos segundos después de esta impactante primera impresión, comienzan a aparecer las criaturas que pueblan el universo de Horizon y que los fans de la saga conocen bien. No se trata de fauna al uso, sino de gigantescas máquinas que parecen y se comportan como animales y dinosaurios. La visión de algunos de ellos quita el aliento. Después llega la exploración, la escalada (haciendo el gesto correspondiente con los brazos y que realmente puede llegar a cansar) y los combates, arco en mano, con algunos de esos imponentes seres mecánicos.

Horizon: Call of the Mountain es el ejemplo a seguir dentro de un catálogo que ya incluye otros títulos destacados como la acongojante versión VR de Resident Evil Village, no apta para corazones sensibles, o una actualización de Gran Turismo 7 que permite ponerse al volante, casi de forma literal, de los espectaculares deportivos del juego.

Muchas mejores técnicas

Más allá de la calidad visual, PS VR2 incluye novedades que hacen que todo sea mucho más cómodo y accesible. La mejora de resolución y el mayor campo de visión, por ejemplo, reducen considerablemente los riesgos de mareo, uno de los males que van asociados a esta tecnología desde su origen, ya que muchas personas no toleran bien la sensación de desplazamiento estando realmente parado en un sitio.

También es muy de agradecer la reducción de cableado, que en el dispositivo original era casi excesivo. Ya no hay unidad de procesamiento ni hay cámara externa que colocar sobre el televisor, ahora basta con enchufar el casco a la PlayStation 5 vía USB.

Otra mejora muy práctica es un botón que permite, aun con las PS VR sobre la cabeza, ver el exterior, la habitación en la que estamos. Y, aún más impresionante, se ha implementado un sistema de seguimiento ocular que detecta con máxima precisión hacia dónde estamos mirando. Eso permite, por ejemplo, seleccionar los menús de un juego con la mirada, pero también crear interesantes y novedosos mecanismos. En el venidero The Dark Pictures: Switchback VR, por ejemplo, habrá criaturas que solo se moverán cuando no las miremos, algo que a los fans de Doctor Who les recordará a los famosos ángeles llorones.

Un último cambio, también muy relevante, es la sustitución de los mandos alargados tipo varita PS Move por los PlayStation VR2 Sense, mucho más versátiles ya que poseen los mismos sticks y botones que un mando convencional de PlayStation.

Con todo esto, poco falta ya para que el universo de Ready Player One sea más que un libro o una película. Si algún día se impone el metaverso, claramente será a través de la realidad virtual.