'God of War: Ragnarök' se convierte en el Mejor Juego del Año en los Premios Titanium

Nominado al prestigioso Game of the Year (GOTY) de The Game Awards junto a otros grandes títulos de este año, God of War: Ragnarök acapara todas las miradas de los fans y de la industria de los videojuegos. Y, por este motivo, ya se ha hecho con un galardón a Mejor Juego del Año.

Los Premios Titanium, organizados por la Bilbao International Games Conference, han otorgado este título al famoso juego de Santa Monica Studios. Además, también se han llevado el galardón a Mejor Diseño Narrativo.

Esta aventura, protagonizada de nuevo por Kratos y Atreus, regresa donde se quedó la trama del juego de 2018. Con su mitológica historia, God of War: Ragnarök ha conquistado tanto a público como a crítica, motivo por el que acumula un buen número de nominaciones.

Los Premios Titanium reunieron a numerosos profesionales de la industria, como desarrolladores, estudios indies y demás personalidades del sector. Durante la gala, el empresario Shuhei Yoshida, expresidente de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, recibió el Premio Honorífico por su carrera.