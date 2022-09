Desde que se anunciase su programa en verano, Mapi ha estado causando sensación, especialmente en redes. Todo empezó con las críticas por su extraño aspecto y forma de hablar, pero rápidamente el caricaturizado personaje demostró su buen manejo de Twitter y su lenguaje.

Sus tuits, retuits, sus conversaciones con diferentes famosos y su manera original de entrar al trapo cuando le hacían comentarios que claramente iban con mala intención.

Y la última de sus imaginativas incursiones en temas inesperados, que le ha hecho convertirse en trending topic, ha sido este jueves, y el asunto ha sido los videojuegos.

El personaje de RTVE ha aprovechado los recientes anuncios de Nintendo para meterse de lleno en el tema gamer. En concreto, todo ha empezado al hablar de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, del cual han puesto fecha a la secuela.

Yo intenté jugar al Zelda pero el mío tenía que estar mal, porque todo el mundo dice que es un juego increíble pero el mío era de andar por el campo. Además, se rompían todas las armas. No era el mismo seguro. — Mapi (@MapiTVE) September 15, 2022

"Yo intenté jugar al Zelda, pero el mío tenía que estar mal porque todo el mundo dice que es un juego increíble, pero el mío era de andar por el campo. Además, se rompían todas las armas. No era el mismo seguro", ha tuiteado, despreciando humorísticamente uno de los juegos mejor valorados de la saga.

Es que a mí los juegos que me gustan son los de divertirse https://t.co/A3SHRM2t1K — Mapi (@MapiTVE) September 15, 2022

Los tuiteros no han tardado en contestarle, recomendándole otro famoso título cuya principal característica es su gran dificultad. "Si hubieses jugado Dark Souls no serías la misma", le han dicho. Y ella, ni corta ni perezosa, le ha respondido: "Es que a mí los juegos que me gustan son los de divertirse".

Los fans del Dark Souls, la de pasarlo bien jugando ¿os la sabéis? — Mapi (@MapiTVE) September 15, 2022

"Los fans del Dark Souls, lo de pasarlo bien jugando, ¿os lo sabéis?", ha dicho, echando más leña al fuego. Ante las preguntas, ella ha querido aclarar qué tipo de juegos son los que le gustan, volviendo a criticar irónicamente a The Legend of Zelda: "Los que no son de pasear, cocinar setas y arreglar espadas".

Los que no son de pasear, cocinar setas y arreglar espadas https://t.co/Ky7TURCnL2 — Mapi (@MapiTVE) September 15, 2022

Después, también ha hablado de la saga Yakuza y ha dicho que su favorito es el tres, y se ha burlado de los jugadores de Bloodborne, que solo pudieron jugarlo en PS4 y no salió para PC.

Oye, fans del Bloodborne. Esto es un PC, ¿os lo sabéis? pic.twitter.com/X5I5bWEuyf — Mapi (@MapiTVE) September 15, 2022

Buah pero vaya pelos. Para eso prefiero a mi Jandro. https://t.co/W1uxp3YAuT — Mapi (@MapiTVE) September 15, 2022

Pero, no contenta con cuestionar la mecánica de The Legend of Zelda: Breath of the Wild y opinar que Dark Souls no es divertido, se ha animado a 'probar' este último, con pulla incluida a uno de los temas más comentados, su dificultad: "A ver, qué pesados, voy a jugar al Dark Souls ese... ¿Dónde se pone el modo fácil?".

A ver, qué pesaos, voy a jugar al Dark Souls ese...

¿Dónde se pone el Modo Fácil? pic.twitter.com/PTSkmMX9Kj — Mapi (@MapiTVE) September 15, 2022

De nuevo, ha vuelto a hablar de Zelda y también ha tocado otro de los temas más hablados, que es que el personaje de Zelda es la princesa, y no el protagonista, que se llama Link. "Los juegos son una castaña, pero su prota, Zelda, es supersimpático. Es supermajo el Zelda, que es este personaje", ha tuiteado, adjuntando una foto de Link.

No, a ver, los juegos son una castaña pero su prota, Zelda, es super simpático. Es supermajo el Zelda, que es este personaje. pic.twitter.com/GfeJ7w4OEd — Mapi (@MapiTVE) September 15, 2022

Con toda esta lista de tuits sobre videojuegos, en los que ha tocado algunos de los temas más comentados, polémicos y que más debate generan, Mapi -o la persona que hay detrás de su perfil en redes- ha demostrado que sabe de la industria, pero también sabe manejarse en Twitter.