Nintendo ha confirmado finalmente la noticia que muchos de sus fans esperaban. El Nintendo Direct de este martes ha estado lleno de anuncios, pero el que más ha llamado la atención ha sido el relacionado con la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

La presentación de más de una hora de la compañía nipona ha contado con más de 40 títulos, tanto independientes como de famosas sagas. Story of Seasons: A Wonderful Life, Octopath Traveler II, Bayonetta 3 o Fitness Boxing Fist of the North Star son algunos de ellos.

Sin embargo, el título que ha marcado el evento ha sido el último: la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Después del lanzamiento del título original en marzo de 2017, los fans esperaban la llegada de una segunda entrega del que se considera uno de los mejores juegos de la saga. Y finalmente, tras varios retrasos, Nintendo ha confirmado tanto la fecha de lanzamiento como su título.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es el nombre que llevará este juego, que llegará a Nintendo Switch el próximo 12 de mayo. Así lo ha revelado la compañía con un pequeño vídeo en el que se ha podido ver a Link viviendo aventuras por encima de las nubes.

La 'gran N' también ha apostado por el regreso de otra de sus grandes sagas con Pikmin 4, cuarta entrega de estas famosas criaturas diminutas. Este ha sido el primer vistazo al juego, del cual no han dado más detalles, salvo que llegará en 2023.

La estrategia por turnos también regresará el próximo 20 de enero de la mano de Fire Emblem Engage, nuevo título de la franquicia de rol táctico que mantiene sus mecánicas más míticas pero con una nueva historia y personajes.

La bola rosa más famosa de los videojuegos también ha tenido su momento. Tras lanzar Kirby y la tierra olvidada el pasado mes de marzo, el adorable personaje regresará a Switch el próximo 24 de febrero con Kirby's Return to DreamLand Deluxe, un remake del título que salió en 2011 para Wii, con gráficos mejorados y nuevas mecánicas, como la nueva habilidad de copa Meca.

Otras de las sorprendentes novedades que llegará el 28 de octubre es la versión en la nube de algunos de los últimos juegos de Resident Evil. Resident Evil 7 Biohazard, Resident Evil Village y los remakes de Resident Evil 2 y Resident Evil 3 llegarán de forma digital.

La consola virtual de Nintendo Switch, disponible con la suscripción online, también recibirá nuevos títulos de Nintendo 64: Pilotwings 64, Mario Party y Mario Party 2 llegarán este año; Mario Party 3, Pokémon Stadium, Pokémon Stadium 2, 1090 Snowboarding, Excitebike 64, en 2023; y, próximamente, otro de los títulos de James Bond más aclamados, Goldeneye 007.

Además de otros lanzamientos, como una versión remasterizada de Tales of Symphonia, el conocido juego de rol de GameCube, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, y algunas expansiones de contenido de títulos como Mario Kart 8 Deluxe o Xenoblade Chronicles 3, también han confirmado que llegará a Switch It Takes Two, el aclamado juego cooperativo de Hazelight Studios que se hizo con el premio Game of The Year (GOTY) en 2021.