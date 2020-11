Construye una asombrosa casa de juegos para sus hijos basada en 'The Legend of Zelda'

ONCE UPON A WORKBENCH / YOUTUBE

Todo empezó como una simple idea de construir una casa de juegos en el jardín para sus hijos, pero terminó convirtiéndose en una auténtica obra (de arte) basada en el juego The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Donovan es el padre estadounidense detrás del canal de YouTube Once Upon a Workbench que suele hacer asombrosas construcciones y objetos de temáticas como Pokémon, Mi vecino Totoro o Star Wars. Sin embargo, llevaba seis meses sin subir nada a su cuenta, y el motivo era este inmenso y costoso proyecto.

Basándose en la casa situada en Hateno Village que el jugador puede comprar en el título de Nintendo Switch, este padre dio una gran alegría a sus dos hijos que son tan fans de The Legend of Zelda como él.

En el vídeo que publicó se puede ver cómo construyó esta casa de juegos tan realista y decorada con múltiples objetos de la saga. Además, el hombre colgó una guía con los pasos para poder hacerla tú mismo, aunque los planos cuestan 60 dólares (unos 50 euros).