Xbox Series X tendrá hasta 12 teraflops de gráfica y trazado de rayos

2020 es el año de las nuevas consolas de Sony y Microsoft. Sabemos que Xbox Series X se estrenará a finales de 2020 y poco a poco sus responsables nos van contando qué novedades y capacidades traerá la nueva consola.

Phil Spencer, director de Xbox, nos ha enviado un comunicado para darnos cuenta de algunos de los detalles de la Xbox Series X. Llama poderosamente la atención que la consola tendrá un procesador de AMD con 12 teraflops de potencia gráfica y tecnología de trazado de rayos, desarrollada por DirectX, por primera vez en una consola.

El procesador ha sido personalizado por el fabricante AMD y hará uso de las arquitecturas Zen 2 y RDNA 2. Permitirá una potencia de procesamiento cuatro veces superior a la de su predecesora Xbox One, y permitirá a los desarrolladores una potencia gráfica de 12 teraflops (un billón de operaciones de coma flotante por segundo), dos veces mayor que la Xbox One X y ocho veces más que la Xbox One original.

Según Spencer, el trazado de rayos proporcionará "iluminación realista", asegurando "reflejos precisos y acústica realista en tiempo real" a los videojuegos de Xbox Series X. Además, sabemos que la consola aumentará su tasa de refresco, pasando de 60 fotogramas por segundo (fps) a ofrecer soporte para 120.

La nueva Xbox traerá una tecnología de sombreado de velocidad variable (Variable Rate Shading en inglés, o VRS). En lugar de utilizar ciclos completos para cada píxel en la pantalla, la unidad gráfica (GPU) puede priorizar efectos concretos en personajes u objetos especialmente relevantes en el videojuego. Esto "permite unas tasas de fotogramas más estables y mayor resolución, sin impacto final en la calidad de imagen", según Spencer.

Lo importante no es cuántas consolas se venden

En todo caso el negocio de Microsoft no está en el número de consolas que vendan. Lo dijo hace unos meses el propio Spencer en una entrevista con The Verge.

"El negocio no es cuántas consolas vendes. El negocio está en cuántos jugadores están jugando los juegos que compran, cómo los juegan. Así que, si alguien compró un Xbox original en el día de lanzamiento y están jugando, no necesito venderles un S. No necesito venderles un X. Si quiere seguir en Xbox One y permanece como un gran miembro de la comunidad o suscribirse a Game Pass, eso es el gran negocio para nosotros”, ha explicado el director de Xbox.