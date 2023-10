El mejor hotel de España para una escapada rural según The Times: un pueblo andaluz con restaurante Estrella Michelín

Justo en el corazón de Andalucía, en la frontera entre Málaga y Granada, se encuentra un lugar de ensueño para aquellos que buscan una escapada única en España en un entorno de lujo y tranquilidad.

El prestigioso rotativo británico The Times lo tiene claro: La Bobadilla, un hotel de 5 estrellas de la compañía Barceló, es el mejor de España para una escapada rural en familia. En 2019, los World Travel Awards, los ‘Oscar’ del turismo, ya reconocieron a este complejo como el mejor Hotel-Boutique de España.

No en vano, La Bobadilla, miembro del prestigioso grupo de hoteles de lujo Leading Hotels of the World, es mucho más que un hotel; es como un pequeño pueblo andaluz donde los visitantes pueden sumergirse en el auténtico lujo mientras disfrutan de la belleza de la Sierra de Loja, con una ubicación única entre Granada y la Costa del Sol.

Este complejo, que nació en 1985 impulsado por un empresario alemán como una especie de cortijo andaluz con restaurante y que ha ido evolucionando y mejorando hasta convertirse en uno de los mejores hoteles del sur de Europa, es un destino en sí mismo para aquellos turistas que buscan relax en medio de la naturaleza.

Un rincón único en la Sierra de Loja

La ubicación del hotel categoría Royal Hideaway es uno de sus rasgos más destacados. Situado en la Sierra de Loja y con una extensión de 350 hectáreas, este recinto de lujo ofrece a los visitantes un lugar apartado en medio de la naturaleza andaluza. Además, es de fácil acceso desde ciudades como Sevilla, Córdoba y el aeropuerto de Málaga.

Esta combinación de exclusividad y accesibilidad lo convierte en un destino de elección para viajeros exigentes, y con elevada capacidad adquisitiva, que desean alejarse del ajetreo y el bullicio de la vida urbana y cotidiana. Eso sí, el precio mínimo por noche es de unos 250 euros y hay suites por encima de los 1.000 euros la noche.

Una curiosidad. Este hotel era uno de los favoritos del Rey emérito de España, Juan Carlos I, cuando realizaba visitas a Granada o iba a esquiar a Sierra Nevada. De hecho, tiene una habitación con su nombre en homenaje.

La magia de las habitaciones únicas

Cada rincón de La Bobadilla refleja la atención meticulosa al detalle y el compromiso con la autenticidad. Esto se refleja en cada una de las habitaciones del hotel. Diseñadas para transportar a los huéspedes a un espacio de ensueño, todas son diferentes. También hay guiños constantes por rincones del hotel a la arquitectura árabe y lugares que evocan la Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba.

Los suelos de piedra, las maderas finas y los baños de mármol se combinan para crear un ambiente elegante y acogedor. Pero lo que realmente distingue a estas habitaciones es la vista al campo, donde se extienden olivares y encinas hasta donde alcanza la vista. Los amaneceres o atardeceres son un espectáculo maravilloso.

Amplios jardines, piscina, spa, canchas deportivas...

La estancia en La Bobadilla se completa con una amplia gama de servicios y actividades para satisfacer a los huéspedes. El hotel cuenta con una extensa zona ajardinada y una doble piscina, una de ellas climatizada, que invita al relax bajo el cálido sol andaluz. También ofrece un spa que brinda una amplia variedad de tratamientos y masajes para relajarse y rejuvenecer.

Para aquellos que buscan actividad física, hay pistas de pádel y tenis, además de una amplia oferta de deportes al aire libre y actividades.

El concepto Slow Travel

Uno de los aspectos que hace que La Bobadilla sea tan especial es su compromiso con el concepto slow travel. En un mundo donde la prisa y el estrés a menudo dominan nuestras vidas, este hotel ofrece un refugio de tranquilidad y relajación. Aquí, el tiempo se desacelera, permitiendo a los huéspedes conectarse con la naturaleza y disfrutar de la vida a un ritmo más pausado.

Rutas en bicicleta, a caballo, en buggie...

La Bobadilla no solo es un lugar de alojamiento, sino también un centro de experiencias únicas. Entre las actividades que ofrece se encuentran las rutas en bicicleta y caballo, marcha nórdica y Qi Gong (una especie de yoga de tradición china que pretende crear un equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu). También tiene mucho éxito entre los clientes las salidas en buggie por los campos de olivos, realizando acrobacias pero con seguridad.

Estas experiencias permiten a los visitantes conectarse con la naturaleza y sumergirse en la belleza de la Sierra de Loja. El hotel se ha convertido en un referente del concepto slow travel y es reconocido tanto a nivel nacional como internacional.

Festín para los sentidos: gastronomía de lujo

La Bobadilla ha convertido la gastronomía en una prioridad, y sus restaurantes son una muestra del compromiso con la excelencia culinaria. Entre ellos, destaca "La Finca", que ha sido galardonado con una Estrella Michelín en la Guía de España y Portugal 2023.

El restaurante, asesorado por el chef murciano Pablo González (dos Estrellas Michelín), y con el chef malagueño Fernando Arjona al frente, se compone de dos tipos de menús inspirados en las provincias de Málaga y Granada.

Según explica Cristina Domínguez, directora de La Bobadilla, están notando una mayor afluencia tanto al restaurante La Finca como al hotel desde que han ganado la Estrella Michelín, sobre todo de Málaga y Granada, pero también de provincias cercanas como Sevilla. "En muchos casos hacen el viaje en exclusiva para descubrir la propuesta de los chefs Fernando Arjona, Pablo González y el equipo", subraya la directora del hotel.

Para probar las delicias gastronómicas de La Finca no es necesario estar alojado en el hotel. La carta consta de dos menús: ‘Cercanía’ y ‘Entre dos Tierras’. El primero compuesto de seis entrantes y dos platos principales, y el segundo de seis entrantes y cuatro principales. Además, servicio de panes, mantequilla, delicioso aceite andaluz y paté; caviar de Riofrío, prepostre y postre.

Entre los platos más destacados sobresalen los pistachos de Antequera, los espárragos de Huétor Tájar, el aceite de la propia finca, quisquillas de Motril o la Chirimoya de la Costa Tropical.

Otros restaurantes de calidad en el hotel

Los otros dos restaurantes del hotel también son de mucha calidad y, como La Finca, también están especializados en comida andaluza y española.

El Cortijo es el restaurante principal de cocina andaluza y tiene preciosas vistas hacia la sierra de Loja y los olivares, mientras que El Mirador está especializado en cocina mediterránea. Está totalmente acristalado y tiene bonitas vistas a la piscina y al palmeral.

Una escapada interesante y cercana: Riofrío y el caviar

Una escapada aconsejable debido a su proximidad a La Bobadilla es la visita al municipio de Riofrío, un pequeño pueblo de Loja (Granada), que cuenta con una de las mayores reservas de esturiones ecológicos del mundo.

A partir de las huevas de los esturiones sale el caviar, conocido como el oro "negro" de Riofrío, que por su excelente calidad se exporta a todo el mundo. En las piscifactorías de la zona también abundan las truchas, especialidad en muchos de los restaurantes de Riofrío.

Cómo llegar a La Bobadilla

El hotel se encuentra a unos 70 kilómetros de distancia en coche desde Málaga y a unos 75 kilómetros de Granada. Por tanto, se tarda una hora aproximadamente.

Desde Madrid la distancia es de 484 kilómetros, unas cinco horas en coche, pero también se puede ir en AVE, bajar en la estación de Antequera y alquilar un coche o ir en un transfer.

También se puede volar hasta el aeropuerto de Málaga desde diferentes ciudades españolas e ir después en transfer o alquilar un coche para ir a La Bobadilla.

