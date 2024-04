El 'zasca' de Candela Peña a Broncano: "¿Preguntas lo del dinero porque te gusta pensar que todos tenemos menos que tú?"

MOVISTAR PLUS+

Candela Peña visitó este martes La Resistencia para presentar El caso Asunta, la serie basada en el caso del asesinato de Asunta Basterra Porto, de 12 años, a manos de sus padres adoptivos, Rosario Porto y Alfonso Basterra, que se estrena en Netflix el 26 de abril.

Broncano recibió a la actriz, que fue colaboradora del programa de Movistar Plus+ y sustituyó al presentador en una ocasión cuando tuvo covid, dos años después de su última visita.

Jaleada por el público, Peña, visiblemente emocionada y con lágrimas en los ojos, fue recibida por Broncano: "Sabía que le iba a abrazar y a llorar", admitió la invitada nada más pisar el escenario del teatro donde se graba el programa.

Tras charlar sobre la serie y sobre lo que habían hecho en el tiempo que la actriz no había acudido a La Resistencia, Broncano pasó a hacerle las preguntas clásicas del programa: dinero en el banco y relaciones sexuales los últimos 30 días.

"Cuando veía el programa en mi casa me preguntaba por qué le pedías el dato a tus invitados del dinero en el banco: ¿Te da como marcha pensar que todos menos que tú?", le dijo Peña al presentador.

Broncano le contestó a la intérprete: "¿Te imaginas que voy apuntando todos los que tienen menos, tachando nombres? Hasta que vino Piqué y dije, joder...".

Por último, le preguntó por sus relaciones sexuales: "Me da vergüenza, sigo igual que cuando me fui de aquí. En los últimos 30 días, 'humillación negra'. Hasta conmigo misma, este último mes ha sido malo porque no estoy en buenas condiciones. Un 0,8", concluyó la actriz.