Carlos Areces, en 'La Resistencia': "Robé una chaqueta del programa de José Mota"

Adriana Torrebejano y Carlos Areces acudieron a La Resistencia este miércoles para presentarle a Broncano su nueva serie, Muertos S.L., que ya se puede ver en Movistar Plus+.

"Nunca comento outfits. Carlos, ¿ves el programa?", le dijo el presentador a su invitado, que confesó que había visto alguna entrega. "Hoy vas a hacer una excepción, pero no tienes por qué. Tú sigue con la rutina de siempre... ¡Cállate!", le dijo el actor.

Pero el jienense insistió porque le había gustado mucho la chaqueta que llevaba Areces: "Es que al abrazarte... ¿Cuánto te ha costado?". Entonces el actor le dejó sin palabras con su respuesta.

Carlos Areces, en 'La Resistencia'.

"Lo mangué de un programa. De uno de José Mota donde fui a que me entrevistara", recordó mientras su compañera no podía contener la carcajada: "Ahora van a saber que lo has robado", afirmó la actriz.

"Sí, lo van a saber gracias a La Resistencia...", comentó Areces mientras sonreía, aplaudía: "¿Cuándo hizo José Mota un programa de entrevistas?", se preguntó el presentador mientras veía como su invitado cogía objetos de la mesa: "A ver qué me puedo llevar de aquí", comentó el actor.

José Mota y Carlos Areces.

Pero Miguel Campos, el coordinador de guion de La Resistencia, encontró el programa en el que Areces fue entrevistado por Mota y de donde se llevó la chaqueta azul que llevaba. Se trataba de José Mota Live Show que se emitió el 27 de julio de 2023 en La 1: "Me he quedado impresionado"; confesó el invitado.