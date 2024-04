Abraham Mateo le regala a Broncano un objeto íntimo de Jennifer López

MOVISTAR PLUS+

Ya es un clásico que los invitados de La Resistencia le lleven algún regalo a Broncano en su visita al programa de Movistar Plus+, como hizo este lunes Abraham Mateo.

El cantante, que presentó su último disco, Insomnio, le contó al presentador que había grabado el videoclip de la canción Se Acabó el Amor con Jennifer Lopez y Yandel.

"Lo que te he traído es una paranoia. Cuando estuve grabando el vídeo en Los Angeles con ellos y se fue todo el mundo, entré en el camerino de ella", admitió el artista.

Entonces, Mateo sacó una bolsita de uno de los múltiples bolsillos de su pantalón: "Te he traído esto", afirmó mientras la mostraba a cámara: "Es una de las uñas del camerino de Jennifer López", le dijo el invitado al jienense.

"¿Dos uñas postizas de ella?", le dijo incrédulo Broncano, pero Mateo le aclaró que una era para él y la otra se la regalaba al conductor del programa: "Yo también me quiero quedar con algo de JLo".

"No sé si eran de repuesto por lo que pudiera pasar, si era de la que le hacía las uñas, no lo sé, pero estaban en su camerino y las he querido traer", afirmó el cantante y productor musical.