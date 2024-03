Así fue la mayor polémica de Broncano que casi provoca un problema diplomático con Paraguay

Broncano ha alcanzado el éxito con La Resistencia en Movistar Plus+, que ha sido el programa que le ha lanzado a la fama para todos los espectadores.

Desde 2018 triunfa en el formato de entrevistas junto a Jorge Ponce, Ricardo Castella y Grison, acaparando premios y lista de espera de invitados y público.

Pero antes de ese programa, el jienense participó en otros formatos como presentador o colaborador: Estas no son las noticias, Ilustres ignorantes, UAU!, Alguien tenía que decirlo, LocoMundo o Late Motiv han sido algunos de ellos.

La parodia por la que el embajador se disculpó

Durante el Mundial de fútbol de Sudáfrica de 2010, Broncano se unió como colaborador al programa UAU! de Cuatro, que presentaba Santi Millán, realizando diferentes sketches.

Pero uno de ellos generó una gran polémica, que obligó al embajador español en Paraguay, Miguel Ángel Cortizo Nieto, a disculparse por la parodia que realizó el cómico de una niña paraguaya.

En el sketch, un personaje llamado Pedro Estuardo (Broncano), decía que pretendía perjudicar a la selección española (que se enfrentó con Paraguay en cuartos de final) explicándole a Santi Millán tener un vídeo de una niña paraguaya pobre a la que apadrina.

En ese vídeo aparecía Broncano disfrazado de niña, llamada Sunilda Estuardo, con nariz de broma, bigote, peluca con trenzas y unas gafas realizando un monólogo.

"Tengo seis años ya, y llevo cinco trabajando. Antes llevaba una grúa, y ahora recojo motores de lavadoras en un vertedero. Mis compañeras de trabajo, las que saben hablar, me preguntan: ¿por qué estás tan contenta últimamente, Sunilda?, decía el personaje interpretado por Broncano.

"Este Mundial es lo mejor que nos ha dado Paraguay desde que cogí la gripe, y el tifus, y el sarampión y la malaria y el ébola y todas las cosas. Ahora los españoles nos quieren ganar, ¿es que acaso no tuvieron suficiente? Vinieron aquí a quitarnos el oro y las patatas, ¡y a mi bisabuela la violó Hernán Cortés, señores!", continuaba diciendo.

"Mi familia ha tenido que vender la llama, el manatí y vender el metro cuadrado del cafetalero, solo para que yo pueda tener una camiseta de la selección paraguaya de fútbol", afirmaba.

Para concluir, el personaje del jienense decía: "Señores españoles, en nombre de los niños pobres y de Moctezuma, dejen que Paraguay gane el Mundial y traiga un poco de briznas de alegría a estos campos de la periferia de Madrid... de Caacupé. Por favor, háganlo, estos mofletes no durarán para siempre".

Tras el vídeo, ante la sorpresa de Nico Abad, que también estaba en el plató del programa UAU!, Santi Millán le pidió a Broncano que se fuera de la mesa.

Las quejas

A raíz del vídeo se creó una página en Facebook llamada Contra la xenofobia de David Broncano (colaborador de Millán) y los que piensan como él, que tuvo miles de seguidores, en su mayoría paraguayos y españoles, indignados con el programa.

Adriana Closs, directora de comunicación de la Secretaría de la Niñez y de la Adolescencia del Paraguay (SNNA), envió una queja a Cuatro. En España, entidades como Telespectadors Associats de Catalunya (TAC) denuciaron la falta de respeto del vídeo y pidieron la intervención de las autoridades para sancionarlo.

Broncano, en 'UAU!'. CUATRO

Las disculpas

Al final, el tema no fue a mayores, en parte gracias a la disculpa que publicó Broncano en su web: "El error estuvo en no prever ni anticiparnos a lo que se podía hacer con ese vídeo sacado de contexto"

"Precisamente lo que hicieron a la mañana siguiente en el periódico La Vanguardia: mostrar el sketch y titular 'En Cuatro humillan a una niña paraguaya'. No me voy a hacer el sorprendido por semejante falta de ética periodística a estas alturas, pero me parece una manipulación evidente de la información", afirmó el cómico.

"¿A qué niña se referían? ¿A mí con un disfraz, una peluca y una nariz de plástico? ¿Alguien se molestó en ver diez minutos del programa y poner al personaje en situación?", señaló.

Web de Broncano. davidbroncano.com

"En fin, posiblemente no debo pretender que la gente vea un vídeo y se informe de su contexto, como si fueran periodistas o embajadores, ni pretender que una pieza se evalúe como lo que es y no como lo que 'parece así de primeras', ni siquiera suponer que se distingue a la persona del personaje; por otro lado, aprendo que: niños + imitar acentos + fútbol = exacerbación gratis para todos", explicó.

Y concluyó diciendo que "por supuesto, también entiendo que alguien se sienta dolido con lo que considera una ofensa a su país, y como sentirse dolido no es bueno, sino que es malo, me disculpo sinceramente ante ellos".