Jaime Lorente le confiesa a Broncano en 'La Resistencia' que mintió en su curriculum

Jaime Lorente, actor conocido por su papel como Denver en La casa de papel, visitó este lunes La Resistencia para presentarle a Broncano su nueva serie, Mano de hierro, de Netflix.

"He visto que pone en tu página web que sabes hacer beatbox (técnica vocal que consiste en imitar sonidos e instrumentos con la boca, creando verdaderas melodías e incluso canciones completas)", comentó el presentador.

"Ya lo sé", admitió entre risas el invitado, que añadió: "Hay un momento en la vida donde uno tiene que decir que sabe hacer cosas para conseguir un casting".

Jaime Lorente y Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"Piensas: lo tengo que poner en el curriculum, pero es mentira, no sé hacer beatbox. Hago algo, pero poco", afirmó Lorente intentando de hacer algunos ruidos con la boca.

El conductor del programa de Movistar Plus+ le pidió al actor y a Grison (campeón mundial del 3º Boss Loopstation Contest y todo un maestro de la modalidad) que se batieran en duelo.

Ambos comenzaron a imitar sonidos e instrumentos con la boca, pero en el intercambio de 'golpes', el colaborador de La Resistencia salió victorioso del duelo con el murciano.

Al terminar, Lorente recordó una anécdota de su participación en la serie de Antena 3 El secreto de Puente Viejo: "Me ha pasado como en aquella serie, que me mataron en off".

Broncano, que desconocía el pasado de su invitado en la ficción diaria de Atresmedia, le pidió que le contará lo que sucedió: "No se me olvidará jamás que la muerte de mi personaje la comentó otro, a mí no se me vio morir. No me dieron la oportunidad".