Berta Vázquez le confiesa a Broncano el motivo por el que no había ido nunca a 'La Resistencia'

Berta Vázquez y Lalo Tenorio visitaron este martes La Resistencia para presentarle a Broncano su nueva película, Un hipster en la España vacía, que se estrena el 27 de marzo en Prime Video.

El presentador destacó que era la primera visita de la actriz al espacio de Movistar Plus+ y la invitada le desveló el motivo por el que nunca había acudido al programa.

"Me has invitado alguna vez que otra, pero no había venido porque me das un poquito de miedo", confesó Vázquez, para sorpresa de Broncano y de su compañero.

Berta Vázquez, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

Cuando acabaron la entrevista, y antes de hacerles las preguntas clásicas del programa, el jienense quiso saber si su invitada lo había pasado tan mal como ella pensaba.

"No ha sido incómodo. De hecho, creo que me gustaría pasar tiempo aquí. Venir a menudo", contestó la intérprete, por lo que Broncano acordó con ella volverla a invitar en abril.

El presentador le preguntó a Tenorio por el dinero en el banco: "Vivo en el centro de Madrid, que ya de por sí es un despilfarro, y llevo independizado desde hace mucho, entonces no tengo tanto como debería", afirmó.

"Nunca he dado el dato del dinero que llevo sin que me intenten robar después. Siempre que me han dicho: ¿qué llevas?, me han intentado robar", argumentó Tenorio.

Lalo Tenorio, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

Broncano insistió para que Tenorio diera, por lo menos, un intervalo del dinero que tenía. "Podría comprar un coche bueno. ¿De alta gama? No lo sé. ¿Qué es alta gama? Tendrás que averiguarlo", respondió el invitado.

Entonces el jienense cambió de tercio y le preguntó a Vázquez por sus relaciones sexuales en los últimos 30 días. "Cuenta follar, un punto; petting, 0,6; masturbación, 0,2", indicó el presentador.

"Pues más del 0,2 este mes, del grupo del 0,2, ha sido un poquito más de eso", admitió la actriz. "Eso a veces se dice como una cosa peyorativa y, sin embargo, se puede disfrutar mucho a 0,2. ¿Has pasado un buen mes?", le dijo el conductor del programa

"Se disfruta muchísimo, sí. La verdad que sí, no me quejo", respondió la intérprete. Broncano concluyó el tema diciéndole: "Me alegro muchísimo, la verdad".