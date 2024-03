Los del Río, a Broncano: "Eres más pesado que un collar de melones"

MOVISTAR PLUS+

Los del Río visitaron este martes La Resistencia para presentarle a Broncano el documental Macarena, que se estrenará próximamente en Movistar Plus +, ya que este año se cumplen 30 de su lanzamiento.

El dúo sevillano, formado por Rafael Ruiz y Antonio Romero, contó chistes y habló con el presentador sobre el proyecto, pero el jienense no pudo evitar hacerles las preguntas clásicas: dinero en el banco y relaciones sexuales en los últimos 30 días.

"Estáis forrados", afirmó Broncano, pero ninguno de los músicos quiso dar una cifra exacta. Romero solo comentó que "el dinero es del banco" , mientras que Ruiz prefirió contar una anécdota.

"Yo tenía una tía que decía sobrino, tengo dinero para chamuscar una vaca en el mar, pues eso tengo yo", pero el conductor del programa de Movistar Plus+ no supo a qué se refería.

Entonces decidió pasar a la pregunta sobre las relaciones sexuales, sin demasiada suerte, ya que los invitados prefirieron contar chistes e irse por las ramas contando anécdotas.

"Este se quiere enterar de todo. Qué gracioso el de Jaén", señaló Romero tras escuchar al presentador. Su compañero miró al presentador y le dijo: "Y a ti qué te importa".

"Yo os lo pregunto y vosotros podéis contestar lo que veáis", admitió Broncano. "Eres más pesado que un collar de melones", le respondió Romero entre risas.

"Estoy totalmente derrotado. Vinieron Los del Río, me pusieron los huevos en la cara y me fui a mi casa. Es increíble", confesó el presentador cabizbajo al no conseguir que le contestaran.