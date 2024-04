El youtuber Plex sorprende a Frank Cuesta en 'El Hormiguero'

El Hormiguero recibió este martes la visita de Frank Cuesta, que acudió al programa de Antena 3 para contarle a Pablo Motos las dos graves experiencias cercanas a la muerte por las que ha pasado en este 2024: el ataque de un ciervo y el envenenamiento con una rana.

"¿Crees que morirás en unos de estos ataques de tus animales?", le preguntó el presentador a su invitado, que le contestó: "Espero que sí, pero dentro de muchos años. Quiero morirme de manera épica y, a ser posible, que quede grabado para que mis hijos luego puedan vender el vídeo".

Mientras charlaban sobre ambos ataques, apareció una persona con una camiseta del Real Madrid y una máscara de ciervo al lado del herpetólogo.

Frank Cuesta y Plex, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Cuando se la quitó, Cuesta y los espectadores descubrieron que se trataba del youtuber Plex: "Quería venir a darte una sorpresa y me pareció una cosa bonita", lo justificó Motos.

"No me has avisado", le dijo el joven a Cuesta, que explicó que estaban peleados porque "de repente le gustan las chicas. Ahora estoy buscando a otro más alto".

El valenciano explicó que la relación entre el youtuber y el herpetólogo no empezó muy bien porque "él te puso a caldo por una cosa con una capibara, pero os habéis hecho amigos".

"Estás preparando una velada de boxeo sin haberlo hecho en tu vida. Estás como una puta regadera", le dijo Motos a Plex. "He ido a Tailandia a entrenar unos días, pero Frank solo me manda limpiar el santuario. No he tocado un guante de boxeo", le contestó el youtuber.

Frank Cuesta y Plex, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

El conductor del programa de Antena 3 le preguntó a Plex por cómo veía el tema de la velada: "Lo veo bien...", reconoció entre risas, mientras que Cuesta añadió: "Está más fuerte".

"Plex se tendrá que enfrentar al miedo en un momento dado de la velada. Frank, con esa delicadeza que Dios te ha dado: ¿Qué consejo le darías?", le preguntó Motos.

"Que no hay miedo, hay que destrozar. Si vas a un combate de boxeo no es para hacer amigos, sino para reventar a hostias a tu rival y, cuando acabe, preguntarle qué tal está", sentenció el herpetólogo.