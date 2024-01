Frank Cuesta, a punto de morir por el ataque de un ciervo de su santuario: "He tenido que sacarme un asta de las costillas"

El herpetólogo y divulgador Frank Cuesta ha sufrido un percance en su santuario de Tailandia, donde cuida y recupera a animales salvajes objeto de las mafias que trafican con estos seres.

Cuesta estaba saliendo de una de las zonas de aguas del enorme recinto que tiene a las afueras de Bangkok cuando Perrito, un ciervo de su santuario y uno de los protagonistas de sus vídeos, comenzó a atacarle de una forma brutal, clavándole las astas, arremetiendo y empotrándole contra un talud cercano, como se puede ver en un vídeo de su canal de Youtube.

"He recibido un ataque de Perrito, me he cosido, porque tengo una herida bastante profunda y heridas por todo el cuerpo", contaba Cuesta tras el ataque, ensangrentado, con la camiseta rota y aún en shock por el suceso.

20minutos.es se ha puesto en contacto con el presentador de espacios tan carismáticos como Frank de la jungla o Wild Frank y ha asegurado que se encuentra "más o menos" bien.

"Estas cosas pasan, estoy apaleado, estoy con el susto, porque es una situación a vida o muerte", contaba. En el vídeo, en su canal de Youtube, puede verse cómo el animal le levanta en volandas con los cuernos, para iniciarse después una lucha a la desesperada para evitar más envites.

">

"A veces la naturaleza es así, dura, jodida. Perrito pesa más de 200kg y con unas astas que te pueden matar", explicaba cuesta, que contaba algunas de las consecuencias. "He tenido que sacarme un asta de las costillas, porque me ha hecho un agujero".

"A mí me adora, pero tiene sus reacciones, sus días y siempre hay que tener cuidado con los animales", explicaba el aventurero, que hacía ver que su "error" había sido salir del agua cerca del animal y en una zona donde el ciervo no veía salida, sintiéndose en peligro, y además, en una época de celo.