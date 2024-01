Ibai Llanos explica por qué no puede centrarse en su cambio físico: "Mantengo a toda mi familia y a mucha gente"

El streamer Ibai Llanos es uno de los más famosos comunicadores de nuestro país, con 15,4 millones de seguidores en Twich, 14,6 millones en Twitter, 11,3 millones en Youtube y 9,9 millones en Instagram. Esa fama le da repercusión y llegada, pero también le expone a comentarios de todo tipo.

Sobre eso hablaba con amargura e ironía en un hilo de Twitter (X) en el que hablaba de su cambio físico, pues el influencer lleva algún tiempo tratando de bajar de peso y hacer más deporte.

"Cada día recibo cientos de mensajes sobre mi cambio físico. Muchos intentáis hacerme daño y otros incluso me llegan a hacer gracia", hacía ver a sus seguidores.

"El principal problema que tengo con mi cambio físico es que no me doy la suficiente prioridad a mí mismo. No me cuido. Ni física, ni mentalmente. O al menos no lo suficiente. Es un grave error. No lo hagáis. Yo ya le estoy intentando poner remedio", aseguraba.

El principal problema que encuentra Ibai a la hora de hacer más ejercicio es encontrar el momento, pues su carga de trabajo es muy grande. "Llegué a perder 17 kilos en mi mejor momento (hace unos 6-7 meses) pero me cuesta mantener la constancia porque estoy absolutamente desbordado de trabajo", aseguraba, aunque reconocía que eso no debería ser una excusa.

Con todo, Ibai Llanos, que es un ejemplo de disciplina en el trabajo, donde la constancia le ha llevado a donde está, se muestra motivado: "Conseguiré mi cambio físico. Estoy seguro. Nunca me lo he quitado de la cabeza. Y vosotros también. No me cabe duda. Quiero ser un ejemplo para muchos de vosotros, y lo haremos. 2024 será increíble", afirmaba.

Cada día recibo cientos de mensajes sobre mi cambio físico. Muchos intentáis hacerme daño y otros incluso me llegan a hacer gracia.



El principal problema que tengo con mi cambio físico es que no me doy la suficiente prioridad a mí mismo. No me cuido. Ni física, ni mentalmente.… — Ibai (@IbaiLlanos) January 4, 2024

"Valoro mucho las cosas positivas. Es lo que me hace disfrutar del trabajo. Los chistes de gordos me hacen gracia, tampoco me queda otra. A la gente en redes le encanta desahogarse. Y les encanta saber que son mejor que tú en algo. En el resto de comparaciones (y sin querer sonar prepotente) suelen salir perdiendo. No pasa nada. Es parte de mi posición", hacía ver Ibai sobre quienes le escriben comentarios negativos, críticos o insultos.

Ante algunos comentarios, que le animaban a trabajar menos, él explicaba que tiene "responsabilidades" que "no se pueden dejar de un día para otro". "Mantengo a toda mi familia y a mucha gente de mi círculo cercano", confesaba.